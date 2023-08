Regenwasser mit dem „Regendieb“ auffangen – wie es funktioniert

Von: Anne Hund

Regenwasser mögen viele Pflanzen am liebsten. Gleichzeitig spart man Leitungswasser. Das Wasser lässt sich einfach sammeln.

Wer Regenwasser beispielsweise zum Gießen der Blumen verwendet, verbraucht weniger Leitungswasser und spart Geld. Es muss nicht immer die aufwändigste Lösung sein. Schon eine Regentonne oder auch ein entsprechendes Regenfass können helfen.

Gerade für Gartenbesitzer könnte es sich lohnen, das Regenwasser zu sammeln. (Symbolbild) © miradrozdowski/Panthermedia/Imago

Wie sammelt man Regenwasser in der Regentonne?

Eine einfache Möglichkeit, das Wasser von oben zu nutzen, sind Regentonnen, informiert die DIY Academy in Köln auf ihrer Website. Sie würden einfach an das Fallrohr angeschlossen. „Sogenannte Regensammler filtern das Wasser etwa von Blättern und grobem Dreck und sorgen für einen Überlaufstopp, wenn die Regentonne voll ist“, so zudem der Tipp der Experten laut des Beitrags.

Die Auswahl an Behältern verschiedener Größen „mit klassischem oder modernem Look“ sei groß. Wichtig sei eine entsprechende Abdeckung. Denn, so erklärt die DIY Academy es: „Während das Wasser in einer offenen Tonne durch Lichteinstrahlung und beispielsweise Laub einen unangenehmen Geruch entwickeln kann, bleibt es im geschlossenen Behälter frischer und geschützter und kann sich außerdem nicht zur Kinderstube für lästige Mücken und Stechfliegen entwickeln.“ Praktisch sei zudem ein Auslaufhahn, durch den man die Gießkanne einfach befüllen könne.

Regenwasser mit dem „Regendieb“ sammeln

Das Regenwasser-Sammeln klappe gut mit einem „Regendieb“, heißt es auch in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur. Gemeint sind solche Einsätze, die in das Fallrohr eingebaut werden. Bei Regen öffnet man deren Klappe und leitet das Wasser in eine bereitgestellte Tonne um, wie der Bericht es erklärt. Einige Modelle hätten auch ein integriertes Sieb, das etwa Laub und andere größere Partikel aus dem Wasser herausfiltere. Tipps, die zudem helfen, Regenrohre und Abfluss sauber zu halten.

Pflanzen vertragen weiches, kalkfreies Regenwasser wesentlich besser als hartes Trinkwasser, so die Sächsische Gartenakademie laut dpa. Allerdings sollte man kein Wasser nutzen, das vorher über Dächer aus Kupfer oder Zink gelaufen ist, wie es weiter in dem Bericht heißt. „Hier können sich laut Umweltbundesamt Metallverbindungen lösen, mit dem Wasser abfließen und die Umwelt schädigen. Bitumenabdichtungen aus Teerpappe können Biozide freisetzen“, schreibt dpa. Die Sächsische Gartenakademie rate insbesondere zu Vorsicht bei Gemüse, das kurz nach dem Gießen verzehrt wird.

Wer Regenwasser im Haushalt nutzen will, kann über die Installation einer Regenwassernutzungsanlage nachdenken.