Gegen Wasserschäden: Dachrinnen besser von Blättern, Blüten und Schmutz befreien

Ablauf und Fallrohre sind leider schnell verstopft. Bei Starkregen kann sich das zum Problem entwickeln – und das sollten Hausbesitzer vermeiden.

Ob in der Ebene, am Hang oder am Berg: Starkregen kann schnell zum Problem werden, weil die Straßenkanalisation nicht so viel Wasser aufnehmen kann. Ein sogenannter „Rückstau“ könnte Wasser-Schäden im Haus verursachen, betont die Verbraucherzentrale und erklärt, welche Vorkehrungen man mit Blick auf ein mögliches Unwetter daheim treffen sollte.

Eine verstopfte Dachrinne kann bei Starkregen zu Problemen führen, wie Experten betonen.

Starkregen oder Unwetter – Verstopfte Regenrinnen vermeiden

Ein anderes Problem, wenn es im Sommer stark regnet: Wenn das Regenrohr oder die Dachrinne am Haus bereits verstopft sind, sei es durch Blätter, Blütenstaub oder Schmutzpartikel. Dadurch können je nach Wetterlage teils erhebliche Wasserschäden am Haus verursacht werden. Auch feuchte Wände und Schimmel sind mögliche Folgen.

Denn hält man seine Immobilie nicht in Schuss, riskiert man, dass bei Starkregen immer wieder Wasser ins Haus eindringen kann. Darauf weist laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) der Verband Privater Bauherren (VPB) hin, der zur regelmäßigen Wartung der Entwässerungssysteme rät.

Dazu gehörten das Reinigen und Freihalten von Abwasserrohren auf dem Dach, wie es in dem Bericht heißt. Sowohl die Regenrinnen und Fallrohre beim Satteldach als auch die innenliegenden Abflüsse auf dem Flachdachbungalow müssten freigehalten werden, erklärt der VPB dpa zufolge.

Gegen Wasserschäden: So befreien Sie Dachrinnen von Schmutz

Vermeiden kann man Schäden auch mithilfe spezieller Gitter, von denen die Blätter abrutschen, worüber die Verbraucherzentrale laut dpa bereits im vergangenen Herbst informiert hatte. Dann ist typischerweise die Jahreszeit, in der das Problem mit den Blättern sich noch verschärft.

Regelmäßig kontrolliert und gesäubert werden sollte die Dachrinne jedoch allemal, wie sich die Experten einig sind – mindestens ein bis zweimal pro Jahr, so die Empfehlung. Zudem sollte man, etwa vom Dachfenster aus, regelmäßig prüfen, ob sich – nicht zuletzt verstärkt durch vergangene Unwetter – Blätter oder Schmutz in der Dachrinne angesammelt haben.

Denn auch schon wenige Blüten oder Schmutz können einen Klumpen bilden und schnell ein Rohr verstopfen. Entweder werden Hauseigentümer mit genügend Routine und den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen selbst bei der Reinigung tätig – oder man beauftragt, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, einen Fachmann, der die Dachrinne professionell und gründlich reinigt.

