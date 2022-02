Rehbock verirrt sich in Garten: Foto von Polizist und Tier geht viral

Von: Joana Lück

Rehböcke sind häufiger in städtischen Parkanlagen zu finden. (Symbolbild) © Facebook Polizei Unterfranken

Ein Rehbock im eigenen Garten – diese Traumvorstellung wurde für Menschen in Aschaffenburg Wirklichkeit. Besonders die Rettungsaktion des Wildtieres sorgte für Aufregung.

Aschaffenburg – Rehe und andere Wildtiere meiden meistens Ortschaften und Städte. Doch die Bewohner in Aschaffenburger Stadtteil Leider staunten nicht schlecht, als sie einen Rehbock im Garten entdeckten. Das sichtlich neugierige Tier posierte vor der Freilassung noch für ein Erinnerungsfoto mit seinem Retter, wie 24.garten.de berichtet.

Dass sich der eigene Garten in einen Tierpark verwandelt, ist wahrscheinlicher als man denkt, auch wenn Füchse, Wildschweine und Igel sich lieber nachts oder in der Morgen- oder Abenddämmerung zeigen. Doch in Unterfranken sorgte ein neugieriger Rehbock für Verwirrung bei den Anwohnern, da er sich tagelang im Stadtteil Leider, in der Nähe des Parks Schönbusch, aufhielt. Laut der Polizei Unterfranken schaffte es eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg gemeinsam mit dem zuständigen Jagdpächter das Reh in einem Innenhof einzufangen. Vor dem Entlassen in die Freiheit posierte das unversehrte Tier noch für ein gemeinsames Foto mit seinem Retter.

Rehbock verirrt sich in Garten: So sollten Sie bei Wildbesuch reagieren

Rehwild ist hauptsächlich tagaktiv, meidet aber normalerweise Ortschaften und Städte sowie die Nähe zum Menschen. Da es aber gerade in Ortsteilen mit großen Parks oder im Herbst oder Frühjahr, wenn das Futter knapp wird, zu einer Konfrontation mit einem Reh kommen kann, sollten Sie vorbereitet sein. Rehe im Garten sind zwar schön, können aber folgenden Schaden anrichten:

Sie fressen frische Triebe von Bäumen und Stauden

Gemüsebeete mit Salat oder anderem Gemüse essen sie mit Vorliebe

Junge Rehböcke reiben im Frühjahr ihr Geweih an Bäumen, um abgestorbene Haut zu entfernen. Die Rinde der jeweiligen Bäume kann davon Schaden nehmen.

Als effektiver Schutz vor Rehen im Garten haben sich Zäune, Hecken, Schafwolle oder Hunde erwiesen. Sollten Sie jedoch immer wieder ein oder mehrere Rehe in Ihrem Garten vorfinden, so sollten Sie die Polizei verständigen, da es sich um ein verirrtes Tier handeln kann. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.