Welche 7 Dinge Reinigungskräfte sich von ihren Kunden wünschen

Teilen

Die 7 Dinge, die sich Reinigungskräfte von jedem Kunden wünschen. © IMAGO

Die Reinigung von Wohnung oder Haus kann eine Herausforderung sein, besonders wenn Ordnung nicht die Stärke der Bewohner ist. Hier sind Tipps von Experten.

Wenn Dana Poulin, die Inhaberin von Lake Tahoe Cleaning Services, ein Haus betritt, weiß sie fast sofort, ob es ein harter Job werden wird. „In der ersten Sekunde, in der ich zur Tür hereinkomme, sind die Dinge nicht an ihrem Platz. Eine Decke oder ein Kissen liegt dort, wo es nicht hingehört, oder eine Wasserflasche oder eine Tasse steht dort“, sagt sie. „Ich denke mir dann: ‚Oh, das ist ein Zeichen dafür, dass niemand hinter sich aufgeräumt hat‘. Und wenn man dann durch das Haus geht, stellt man fest, dass das ganze Haus ein einziges Desaster ist.

Wenn Sie vorhaben, jemanden mit der Reinigung Ihres Hauses zu beauftragen, sollten Sie sich nicht so verhalten. Beherzigen Sie stattdessen die Ratschläge, die wir von Reinigungsfachleuten eingeholt haben, wie Sie ihnen helfen können, Ihr Haus besser aufzuräumen. Hier ist, was Reinigungskräfte sagen, wenn sie wünschten, jeder Kunde wüsste es.

1. Kommunizieren Sie Ihre Erwartungen im Voraus

Bevor eine Reinigungskraft zu Ihnen nach Hause kommt, sollten Sie direkt mit ihr über Preise und Erwartungen sprechen. Manche Firmen berechnen einen Stundensatz, andere nach der Anzahl der Schlafzimmer und Bäder. In jedem Fall sollten Sie sich im Voraus einen groben Kostenvoranschlag geben lassen.

Sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, welche Aufgaben Sie vernünftigerweise von der Reinigungskraft erwarten können. Manche Reinigungskräfte spülen schmutziges Geschirr oder waschen Wäsche, während andere diese Aufgaben als Zusatzleistungen betrachten. Wenn Sie Außenbereiche, wie z. B. eine Terrasse, haben, die Sie mit einbeziehen möchten, sollten Sie dies unbedingt angeben. (In der Tat beschweren sich Reinigungskräfte immer wieder darüber, dass Terrassen oder Garagen nicht gefegt wurden, obwohl diese Arbeiten nicht zu den typischen Reinigungsleistungen gehören). Für spezielle Dienstleistungen, wie das Aufräumen von Schränken oder die Tiefenreinigung von Teppichen, müssen Sie höchstwahrscheinlich jemand anderen beauftragen.

Dann gibt es Aufgaben, die exorbitant viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das Schrubben der Wände. Zeynep Mehmetoglu, Mitinhaberin von Maid Bright in Herndon, Virginia, sagt, dass dies eine häufige Anfrage ist: „Wir haben so viele Anfragen: ‚Können Sie alle meine Wände reinigen? Und das ist [ein eigener Besuch] für uns, nur um das zu tun“, sagt sie. „Wir werden das nicht während einer normalen Reinigung machen. Dieses Vorgespräch ist auch eine gute Gelegenheit, über Reinigungsmittel zu sprechen. Einige Anbieter stellen ihr eigenes zur Verfügung, während andere Ihr eigenes verwenden. Wenn Sie es bevorzugen, dass die Reinigungskraft Ihr eigenes Material verwendet, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle Materialien haben, die Sie angeben.

Maria Buendia, Inhaberin der Reinigungsgenossenschaft Up and Go in New York City, erinnert sich an einen Hausbesitzer, der ihr sagte, er habe einen Staubsauger, den sie benutzen könne. „Das Haus war schon lange nicht mehr gereinigt worden, und sie hatten ein Haustier, und sie gaben uns einen Handstaubsauger“, sagt sie über einen Übersetzer. Das kleine Gerät war nicht stark genug für die Arbeit. „Ich musste mich die ganze Zeit bücken“, sagt sie und fügt hinzu: „Wenn sie uns gesagt hätte, dass sie keinen Staubsauger hat, hätten wir einen mitgebracht.“

Registrieren Sie sich Lesen Sie jetzt die washingtonpost.com vier Wochen gratis.

2. Entrümpeln Sie, bevor Ihr Haus gereinigt wird

Es mag kontraintuitiv erscheinen, vor einer professionellen Reinigung aufzuräumen, aber das Aufräumen erleichtert es den Reinigungskräften, gründliche Arbeit zu leisten. Sie brauchen nicht zu wischen oder abzustauben. Es reicht schon, die Unordnung wegzuräumen. Wenn Sie Wäsche, Papierkram oder andere Gegenstände draußen liegen lassen, müssen die Reinigungskräfte sie wegräumen, um ihre Arbeit zu erledigen, was zu Missverständnissen oder sogar falschen Anschuldigungen führen kann. „Wir haben Fälle erlebt, in denen die Wohnung unaufgeräumt war und unsere Reinigungskräfte beschuldigt wurden: ‚Oh, das ist verschwunden‘, aber die Kunden haben es am Ende gefunden, weil es nur Teil ihres eigenen Chaos war“, sagt Mehmetoglu.

3. Sichern Sie Haustiere und Kinder

Lassen Sie Ihre Reinigungskraft nicht als Babysitter oder Haustiersitter fungieren. Vania Soares, Inhaberin von Extra Green Cleaning Services im Großraum Washington, wurde bei ihrer Arbeit einmal vom Hund eines Kunden gebissen. Die Wunde war zwar nicht allzu ernst, musste aber dennoch ärztlich versorgt werden. Bei einer anderen Gelegenheit arbeitete Soares selbst in einem Haus, während das Kind eines Kunden ihr Team ständig störte. Das Kind, das sie auf etwa 5 Jahre schätzt, „war die ganze Zeit um uns herum im Badezimmer“, sagt sie. „Er spielte mit unseren Produkten, unserem Material. Sie hat auch schon mit Kindern zu tun gehabt, die gerne mit dem Staubsauger spielen.

Zur Sicherheit aller sollten Sie Kinder und Tiere aus dem Weg der Reinigungskräfte halten. Wenn Sie Ihre Haustiere irgendwo unterbringen wollen, z. B. im Keller, sollten Sie den Reinigungskräften klare Anweisungen geben, welche Räume sie nicht betreten dürfen und ob Sie erwarten, dass sie die Tiere nach der Arbeit wieder herauslassen.

4. Verstauen Sie besondere oder sentimentale Gegenstände

Die Reinigungskräfte sollten ihr Bestes tun, um mit Ihren Gegenständen vorsichtig umzugehen, aber Unfälle können passieren. Wenn die Vase Ihrer Großmutter ein unersetzliches Erbstück ist, stellen Sie sie lieber weg, als zu riskieren, dass ein Staubsaugerschlauch sie umstößt. Wenn Sie sie draußen stehen lassen müssen, weisen Sie darauf hin, dass sie wertvoll ist, und erklären Sie den Reinigungskräften genau, wie sie sie behandeln sollen.

Bei einem Auftrag staubte Buendia eine Puppe ab, von der sie dachte, dass es sich um eine Puppe handelte, als plötzlich der „Deckel wegflog“, wie sie sagt. Hätte sie gewusst, dass die wertvolle Puppe einen Deckel hatte, wäre Buendia anders vorgegangen. Letztendlich kam ihre Firma für den Schaden auf. Seit diesem Missgeschick achtet Buendia darauf, bei ihrem ersten Besuch bei einem Kunden nach allem zu fragen, was antik oder empfindlich aussieht. Aber eigentlich ist es die Aufgabe des Hausbesitzers, auf diese Dinge hinzuweisen.

5. Warnen Sie vor Macken und Mängeln

Jedes Haus (und jeder Hausbesitzer) hat seine Macken. Achten Sie nur darauf, dass Sie Ihre Reinigungskräfte über die Macken informieren, die sie betreffen könnten. Wenn zum Beispiel eine Glastür in der Dusche instabil ist, „sollten Sie uns das mitteilen, denn wir möchten nicht, dass sich unsere Reinigungskräfte verletzen“, wenn sie beim Abwischen zu viel Druck ausüben, sagt Mehmetoglu. Soares sagt, dass sie häufig gebeten wird, auf bestimmte defekte Toiletten oder Wasserhähne zu achten.

6. Seien Sie nicht eklig

Reinigungsfachleute sind keine Schädlingsbekämpfer. „Die Leute beauftragen uns, ihr Haus zu reinigen, und wenn wir dann da sind, sagen sie: ‚Oh, da ist ein Mäusekot‘“, sagt Poulin.

„Aber ich habe nicht die Ausrüstung, um das zu beseitigen. Sie sind auch keine Experten für Biogefährdung. Mehmetoglu sagt, dass einige Kunden biologische Abfälle in ihren Häusern hinterlassen haben und wir nicht dafür ausgerüstet sind, diese zu beseitigen. Sie müssen sich darum kümmern, bevor wir ankommen. Wir mussten sie anrufen und sagen: ‚Hey, wir können Ihr Grundstück nicht reinigen. Wir erstatten Ihnen das Geld zurück.‘“

7. Behandeln Sie Ihre Mitarbeiter mit Respekt

Das sollte selbstverständlich sein, aber Ihr Haus sollte eine angenehme und sichere Arbeitsumgebung sein. Ein einfacher Ansatzpunkt ist der Thermostat. Obwohl es laut Soares nicht allzu oft vorkommt, kann die Arbeit in Wohnungen mit einer unangenehmen Temperatur ein Problem sein, „vor allem, wenn [die Kunden] in den Urlaub fahren“ und ihre Heizungs- oder Kühlsysteme abschalten.

Und wenn man freundlich zu seinen Reinigungskräften ist, hilft das nur, sagt Trinidad Lopez, Mitglied der Dulce Hogar Cleaning Coop im Distrikt, über einen Übersetzer: „Das motiviert uns, weiterzumachen und bessere Arbeit zu leisten.

Zur Autorin Rachel Kurzius arbeitet seit 2022 als erste Reporterin für The Home You Own bei der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 24. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.