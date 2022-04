Rhabarber lagern: In einem feuchten Küchentuch bleibt er länger frisch

Rhabarber gehört zu den Knöterichgewächsen. (Symbolbild) © Ute Grabowsky/Imago

Mit seinem süß-säuerlichen Aroma verleiht Rhabarber vielen Speisen das gewisse Etwas. Doch auf die richtige Lagerung kommt es bei den Stangen an.

München – Mit den ersten andauernden wärmeren Tagen sprießen nicht nur hübsche Frühblüher wie Primeln, Tulpen, Narzissen und Schneeglöckchen aus dem Boden, sondern auch die erste Ernte des Jahres. Rhabarber wächst schnell und kann ab dem zweiten Jahr der Pflanze bereits ab April oder je nach Witterung schon ab dem späten März abgeschnitten werden.

24garten.de weiß, wie Rhabarber länger frisch bleibt*.

Neben dem Spargel wird im Frühjahr kaum ein anderes Gemüse so erwartet wie der Rhabarber. Die Stangen, die zu den Knöterichgewächsen zählen, sind botanisch gesehen nämlich kein Obst, auch wenn Rhabarber vor allem in Süßspeisen eine Hauptzutat ist. Genauso wie beim Spargel ist auch die Rhabarberzeit begrenzt und endet offiziell am 24. Juni, dem Johannistag. Doch damit Sie von den knackigen Stangen möglichst lang etwas haben, sollten Sie sie richtig lagern.