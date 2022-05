Die Rose „Distant Drums“ blüht zweifarbig wie ein Sonnenuntergang

Teilen

Die Rose „Distant Drums“ besticht mit ihrer außergewöhnlichen Blütenfarbe. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Die Rose „Distant Drums“ weist eine Besonderheit auf: Sie blüht in zwei Farben wie ein Sonnenuntergang. Hier erfahren Sie, wie man sie im Garten anbaut.

München – Die Rosenvarietät „Distant Drums“ ist nicht neu, aber immer wieder aufs Neue bezaubernd anzusehen. Vielleicht bedeutet ihr übersetzter Name „Trommeln aus der Ferne“, weil ihre Blüte an einen Sonnenuntergang in der Prärie erinnert? In Pastellfarben changiert der gefüllte Blütenkopf von innen nach außen von Bronze-Apricot zu einem zarten Lila. Im Laufe ihres Blütenlebens erweitert sie ihr außergewöhnliches Farbspektrum um Rosa und Pink. Und ja, natürlich duftet sie auch, je nach Pflanze mal zart, mal stark.

Wie man die Sorte „Distant Drums“ im eigenen Garten anbaut, weiß 24garten.de.

Die Strauchrose „Distant Drums“ blüht nicht nur in den Farben des Sonnenuntergangs, sondern auch beständig über den Sommer. Sie dankt es mit großen Blütenköpfen, einem würzigen Duft nach Myrrhe und einem Wuchs bis zu anderthalb Metern Höhe, wenn sie den richtigen Standort bekommt