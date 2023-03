Rosen am besten schneiden, wenn die Forsythien blühen

Von: Joana Lück

Wenn die Forsythien blühen, ist dies ein guter Zeitpunkt, um Rosen zu schneiden. © Kantaruk Agnieszka/Imago

Wer im Mai und Juni eine üppige Blüte vorfinden möchte, der sollte bestimmte Rosensorten im zeitigen Frühjahr schneiden.

Nicht nur Hortensien, Ginster oder Sommerflieder sollte man im Frühjahr schneiden, auch die meisten Rosensorten profitieren von einem Rückschnitt. Ein guter Anhaltspunkt für den Zeitpunkt ist dabei die Blüte der Forsythie.

Der Frühling zieht in jedem Jahr zu einer anderen Zeit ein und so muss man beispielsweise immer individuell nach Region abwägen, wann ein Winterschutz entfernt werden kann. So ähnlich ist es auch beim Rückschnitt von Rosen – das Timing ist entscheidend, kann aber variieren. Bei Rosen macht ein Rückschnitt ab etwa Mitte März Sinn, wenn keine starken Fröste mehr zu erwarten sind. Als Anhaltspunkt dient hier die Blüte der Forsythie: Ist diese zu sehen, schadet den Rosen zu diesem Zeitpunkt ein Rückschnitt nicht, vorausgesetzt diese zeigen bereits neue Triebe und erste Blätter.