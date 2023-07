Der Japankäfer – ist der neue Schädling schon in Ihrem Garten?

Ob Himbeeren, Tomaten, Dahlien oder der Rasen – der Japankäfer hat einen vielfältigen Appetit und lässt bei seinem Kahlfraß nicht viel aus. Wenn Sie den Schädling sichten, sollten Sie ihn melden.

Der blinde Passagier kommt als Importware per Schiff und Flieger: Der Japankäfer, ursprünglich wie der Name schon sagt in Japan beheimatet, wurde vermutlich im Jahr 2014 zum ersten Mal in Deutschland gesichtet, im Jahr 2021 wurde er schließlich sicher nachgewiesen. Da er ganze Felder vernichten und damit große wirtschaftliche Schäden verursachen kann, wird er in hier als Quarantäne-Schädling eingestuft, der sich gar nicht erst weiter ausbreiten darf – wenn er es denn nicht schon getan hat. Denn auf den ersten Blick könnte man das schillernde Tier mit einem Rosenkäfer oder Gartenlaubkäfer verwechseln. Schauen Sie das nächste Mal lieber genauer auf die Käfer auf Ihren Blumen und dem Gemüse, denn den Japankäfer sollte man bei Sichtung melden.

Mit welchen Pflanzen kommt der Japankäfer nach Deutschland?

Der Japankäfer (Popillia japonica) sieht eigentlich hübsch aus – aber wenn der Schädling einmal Fuß gefasst hat, droht im Garten Kahlfraß. © NurPhoto/Imago

Eingeschleppt wurde und wird der Japankäfer beispielsweise mit Erdballen von Gehölzen, in Topfpflanzen oder im Rollrasen. Auch wenn es in Deutschland bisher nur Einzelfunde gab, die Abstände verkürzen sich und die Chancen für seine Ausbreitung hier stehen gut. Denn in dem hiesigen Klima fühlt er sich wohl und Futterpflanzen findet er genug: Über 700 Pflanzen stehen auf seinem Speiseplan, von Obstbäumen über Gemüse bis hin zu Blumen. Er frisst sich dabei durch Blätter, Blüte und Früchte. Typisch ist der Skelettierfraß, bei dem der Japankäfer Blätter so stark abnagt, dass nur noch sein Blattgerippe übrig ist. Zu seinen Futterpflanzen zählen zum Beispiel:

Apfelbäume

Linden

Erdbeeren

Spargel

Rhabarber

Rosen

Blauregen

Wie erkennt man den Japankäfer?

Der 8 bis 11 Millimeter große Japankäfer mit braunen Flügeldecken hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Mai- und Junikäfer, sowie dem Gartenlaubkäfer oder dem Rosenkäfer. Sein Kopf und Halsschild schimmern auffällig goldgrün. Im Gegensatz zu den genannten Käfern besitzt er jedoch an der Körperseite unterhalb der Flügeldecken, jeweils fünf gut sichtbare weiße Haarbüschel sowie zwei Büschel am letzten Körpersegment. Auch im Verhalten hat er eine auffällige Marotte: Wenn er sich bedroht fühlt, spreizt er ein Beinpaar seitlich ab.

Die Engerlinge (Larven) sind ebenfalls wurzelfressende Schädlinge. Sie unterscheiden sich von den Engerlingen der anderen Käfer durch V-förmig angeordnete Borsten am hintersten Körpersegment.

Wer einen solchen verdächtigen Käfer im Garten findet, sollte diesen laut dem Julius Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, tot oder lebendig in ein verschließbares Gläschen geben und den Pflanzenschutzdienst des jeweiligen Bundeslandes kontaktieren.

Um den Japankäfer zu bekämpfen, werden Nematoden, Motorfräsen und feinmaschige Netze sowie Produkte mit Neem-Öl eingesetzt.