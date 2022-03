Saharastaub: Für Ihre Pflanzen kommt der gelbe Himmel goldrichtig

Von: Jasmin Pospiech

Mutterboden ist wichtig für den Garten (Symbolbild). © Vitalii Borovyk/Shotshop/Imago

Südwestwinde tragen Saharastaub nach Deutschland. Was erst gruselig wirkt, freut viele Pflanzen in Ihrem Garten. Ist es ein wahrer Segen von oben?

München – Plötzlich war der Himmel gelb, die Sicht ist milchig, als hätte man einen Filter drübergezogen: Viele Menschen hierzulande wundern sich gerade über ein wundersames Wetter-Phänomen. Gleichzeitig fallen mancherorts Regenschauer. Einige finden die Stimmung draußen unheimlich oder verstörend, dabei ist es ein Phänomen, das völlig natürlich ist.

Und der gelbe Himmel kann sogar ein Segen für Ihre Pflanzen im Garten sein, weiß 24garten.de.*

Denn Ihre Pflanzen im Garten freuen sich sicherlich darüber. Einerseits über ein wenig Regen nach den trockenen und sonnigen Tagen, andererseits aber auch, weil der Saharastaub auch vor Nährstoffen strotzt. Er fungiert wie ein natürlicher Pflanzendünger im heimischen Grün.

Der Grund dafür: Der Boden der Sahara ist, was viele nicht wissen, sehr nährstoffreich. Dort, wo heute die riesige Wüstenlandschaft ist, war früher ein gewaltiger Süßwassersee. Der Boden und damit die Gegend ringsherum war also sehr fruchtbar. Doch durch Verwitterung und Erosion sind die lebenswichtigen Nährstoffe zu kleinsten Partikeln gepresst worden, die in Form von Staub kilometerweit transportiert werden können.