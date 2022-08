Schädlinge im Garten bekämpfen: Die zehn besten Hausmittel

Von: Ines Alms

Teilen

Ameisen, Schnecken oder Blattläuse – Schädlinge wie diese sind der Schrecken vieler Hobbygärtner. Sie lassen sich zum Glück ohne Chemie vertreiben.

1 / 10 In einer Sprühflasche lehrt Kartoffelwasser und der darin enthaltene Stoff Solanin Blattläuse das Fürchten. © YAY Images/Imago

2 / 10 Knoblauch hilft gegen Wühlmäuse, Läuse – und natürlich gegen Vampire. © Panthermedia/Imago

3 / 10 Eine Milch-Wasser-Spritzlösung nimmt Blattläusen die Luft zum Atmen. © Panthermedia/Imago

4 / 10 Um den Geruch von Zimt machen Trauermücken, Ameisen und ungewünschte Nagetiere einen Bogen. © Panthermedia/Imago

5 / 10 Schnecken ade dank Kaffeesatz. Er schreckt auch Ameisen und sogar Katzen ab. © Panthermedia/Imago

6 / 10 Abgebrannte Streichhölzer im Blumentopf: Den Schwefel mögen Trauermücken gar nicht. © Panthermedia/Imago

7 / 10 Ein Sud aus Brennnesseln schlägt Nacktschnecken, Spinnmilben und Blattläuse in die Flucht und stärkt die Pflanzen. © imagebroker/Imago

8 / 10 Ein nahezu magischer Kreidestrich zwingt Ameisen zur Umkehr. © CHROMORANGE/imago

9 / 10 Diesen Klassiker haben schon die Großmütter gegen Spinnmilben und Blattläuse eingesetzt: eine Lauge aus Schmier- oder Kaliseife. © Shotshop/Imago

10 / 10 Natron ist besonders effektiv bei Ameisen und Blattläusen. © Panthermedia/Imago

Zerfressener Salat, schwarze Trauben von Läusen an der Tomatenpflanze oder abgenagte Radieschen lassen viele Gartenliebhaber verzweifeln. Aber nicht jeder möchte zur Chemiekeule greifen, um Wühlmaus & Co. zu vertreiben, schon gar nicht beim Gemüse. Bevor man so weit geht, sollte man einen Versuch mit Hausmitteln wagen, die in der Regel jeder daheim hat.

Ob Lebensmittel oder auch Pflanzenbestandteile: Viele Inhaltsstoffe wie natürliche Pflanzengifte oder ätherische Öle bekämpfen Schädlinge oder schrecken sie durch ihren intensiven Geruch ab. In dieser Bildergalerie bekommen Sie einige wirkungsvolle Vorschläge.