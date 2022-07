Schafgarbe: Kein Unkraut, sondern essbare Bienenweide

Duftende Wiesenschönheit

Die Schafgarbe kann sich im Garten zwar wie ein Unkraut ausbreiten, ist jedoch für Mensch und Insekten eine schmackhafte Bereicherung des Speiseplans.

München – Schafgarbe kann man in zwei Varianten im Garten antreffen: zum einen als weiß-rosa blühende Wildform und Heilpflanze, zum anderen als Zuchtform in zahlreichen Blütenfarben. So oder so zieht die Pflanze zahlreiche Bienen an und ist insofern schon kein Unkraut. Außerdem vertreibt die Pflanze Schnecken und sie ist sogar essbar.

Die hübsche Wildform der Staude ist die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), die mit ihrem würzigen Duft und hohen Pollen- und Nektargehalt bis in den September viele Nützlinge wie Bienen und Schmetterlinge anzieht. Wenn man aus der Schafgarbe eine Jauche oder einen Sud herstellt, soll sie so gegen Schnecken wirken. Und lässt man 20 Gramm getrocknete Blüten 24 Stunden lang in einem Liter Wasser ziehen und sprüht diesen Kaltwasserauszug verdünnt auf Pflanzen, erhält man ein vorbeugendes Hausmittel gegen Pilzkrankheiten und saugende Schädlinge.