Schaurige Rufe: Eulenbalz sorgt für Gruselstimmung

Schon im Januar sind teils die Rufe von Waldkäuzen zu hören (Symbolbild). © Rosl Roessner/Imago

Nachts wird es derzeit schaurig und spannend zugleich, denn die Eulenbalz hat laut dem „Landesbund für Vogelschutz“ begonnen.

Hilpoltstein – Auf Instagram und der Website macht der „Landesbund für Vogelschutz (LBV)„ darauf aufmerksam: Schaurige Rufe von Eulen seien nun besonders gut zu hören. Wer also abends noch nichts vorhat und in der richtigen Region wohnt, kann sich auf die Suche begeben und vielleicht ein paar gruselige, aber schöne Minuten in der Natur erleben.

Eulen sind schöne Tiere, die fast unbemerkt neben einem sitzen können. Umso erschreckender kann es sein, wenn nachts plötzlich die Balzrufe ertönen, mit denen ahnungslose Spaziergänger nicht gerechnet haben. Doch keine Angst, die Vögel sind laut Naturschützern in Hochzeitsstimmung. Schon seit Ende Januar sind die Rufe laut dem „LBV“ zu hören, denn folgende Vögel beginnen laut den Experten bald mit der Brut. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.