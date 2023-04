Wohnungsputz: Drei Kleinigkeiten im Schlafzimmer vergisst fast jeder

Von: Anne Hund

Teilen

Wer die Wohnung sauber halten will, braucht vor allem Routine. Leider lässt man manche Stellen allerdings links liegen.

Wer ein- bis zweimal pro Woche in der Wohnung die Böden wischt, sorgt schon mal für die nötige Grundhygiene. Doch gerade im Schlafzimmer gibt es davon abgesehen einige Ecken, die beim Putzen gern mal in Vergessenheit geraten. Dazu zählen nicht nur die Flusen oder Staubmäuse, die sich unterm Bett ansammeln, weil man mit dem Staubsauger nicht so gut hinkommt. Die Verbraucherzentrale NRW hat sich einmal die Mühe gemacht und eine Checkliste erstellt, an welche Stellen bei der Wohnungsreinigung man denken sollte. Beim Schlafzimmer sind das neben dem Wechseln der Bettwäsche folgende Punkte.

Bettrahmen und -kasten abwischen : Daran mag man vielleicht nicht sofort denken, doch mit einem feuchten (oder bei Holz nebelfeuchten) Tuch ist man schnell über alle Flächen gefahren und verhindert dadurch, dass sich Staub und Schmutz ansammelt, den schließlich niemand gern im Bett hat.

: Daran mag man vielleicht nicht sofort denken, doch mit einem feuchten (oder bei Holz nebelfeuchten) Tuch ist man schnell über alle Flächen gefahren und verhindert dadurch, dass sich Staub und Schmutz ansammelt, den schließlich niemand gern im Bett hat. Lampen und Lichtschalter reinigen: Auch die Lichter und Schalter werden im Schlafzimmer beim Putzen gern mal vergessen – obwohl wir unzählige Male den Schalter betätigen. Ähnlich sieht es bei Griffen von Türen und Fenstern aus. Auch hier reicht es jeweils, mit einem feuchten Lappen darüber zu wischen. Wer es besonders reinlich mag, kann Schalter oder Türgriffe zudem mit einem desinfizierenden Reinigungsmittel säubern.

Auch die Lichter und Schalter werden im Schlafzimmer beim Putzen gern mal vergessen – obwohl wir unzählige Male den Schalter betätigen. Ähnlich sieht es bei Griffen von Türen und Fenstern aus. Auch hier reicht es jeweils, mit einem feuchten Lappen darüber zu wischen. Wer es besonders reinlich mag, kann Schalter oder Türgriffe zudem mit einem desinfizierenden Reinigungsmittel säubern. Schränke auswischen: Hand aufs Herz, wer reinigt seinen Kleiderschrank regelmäßig? Die Experten empfehlen auch das. Und zwar von innen, außen und oben. Gerade auf dem Schrank sammelt sich natürlich gerne Staub. An den Innen- und Außenflächen sollte es allerdings ausreichen, wenn sie den Kleiderschrank etwa alle drei Monate aussaugen und danach mit einem feuchten Lappen auswischen. Vorher muss man natürlich alle Klamotten aus und danach wieder einräumen. Am besten geht man hier stapelweise vor.

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Wie oft sollte man die Matratze reinigen?

Beim Bettbeziehen sollte man idealerweise auch an die Matratze denken und sie kurz abbürsten oder absaugen. Doch damit ist es noch nicht getan, denn auch Matratzen wollen regelmäßig gereinigt werden. Tipps, wie Sie die Matratze sauber halten, gibt es hier.