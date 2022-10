So schneiden Sie Ihren Schmetterlingsflieder im Herbst zurecht

Von: Franziska Kaindl

Der Sommerflieder ist mit seiner Blütenpracht sehr beliebt. © dpa/Roland Weihrauch

Der Sommerflieder, oder auch Schmetterlingsflieder, ist ein Dauergast in deutschen Gärten. Durch regelmäßiges Schneiden bleibt er Jahr für Jahr ein Hingucker.

Der Sommerflieder sorgt mit vielen verschiedenen Farbvariationen für bunte Tupfer im Garten und lockt obendrein schöne Schmetterlinge an, die sich am Nektar der Blüten gütlich tun wollen. Damit der Strauch schön in Form bleibt und auch in Zukunft ordentlich blüht, sollten Sie ihm regelmäßig einen Schnitt gönnen. Wir zeigen Ihnen, wann welcher Schnitt ansteht.

Sommerflieder schneiden: Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Je nachdem, was Sie mit Ihrem Schnitt erreichen wollen, ändert sich der Zeitpunkt, an dem Sie den Sommerflieder bearbeiten sollten. Es gibt unterschiedliche Gründe, einen Strauch zu schneiden: zur Verjüngung, zur Erhaltung oder zur Pflege zum Beispiel.

Folgende Auflistung zeigt Ihnen, wann der jeweilige Schnitt beim Sommerflieder laut Gartenjournal fällig ist:

Schnittart Zeitpunkt Aufbauschnitt jeweils im Frühjahr der ersten drei bis vier Standjahre Erhaltungsschnitt Mitte Februar bis Anfang März Verjüngungsschnitt Spätwinter bis 1. März Pflegeschnitt Spätsommer bis Herbst

Bei der Wahl des richtigen Zeitpunkts sollten Sie auch immer Hinterkopf behalten, dass das Bundesnaturschutzgesetz radikale Rückschnitte zwischen 1. März und 30. September nicht erlaubt sind, um die Tierwelt zu schützen. Darum dürfen in diesem Zeitraum keine Erhaltungs- oder Verjüngungsschnitte stattfinden, Pflegeschnitte sind jedoch erlaubt.

Pflege-Tipps für den Sommerflieder

Im Spätsommer nach der Blüte sollten Sie stets die verwelkten Blütenstände entfernen, bevor sich Samen ausbilden können. Ansonsten breitet sich der Flieder rasant im heimischen Garten aus. Schneiden Sie die Blütenstände einfach bis zur nächsten Blattachsel ab. Die abgeschnittenen Blütenstände landen anschließend auf dem Kompost – falls bereits Samenanlagen vorhanden sind, werfen Sie sie lieber in den Hausmüll.

Aufbauschnitt am Sommerflieder – so funktioniert's

Damit der Sommerflieder in eine optimale Form wächst, lohnt es sich, ihm in den ersten Jahren einen Aufbauschnitt zu gönnen. Dabei wählen Sie im ersten Standjahr drei bis fünf Bodentriebe als Gerüst aus, die Sie auf 30 Zentimeter einkürzen. Alle anderen Triebe schneiden Sie auf Bodenebene ab. Während des zweiten, dritten und vierten Standjahres verlängern Sie die Gerüsttriebe jährlich um rund 20 Zentimeter. Die Seitentriebe auf dem Gerüst kürzen Sie auf Stummel mit ein bis zwei Augenpaaren ein.

Sommerflieder schneiden: Mit dem Erhaltungsschnitt für tolle Blüte sorgen

Damit der Sommerflieder im nächsten Jahr wieder genauso bunt erstrahlt wie zuvor, sollten Sie die das abgeblühte Holz aus dem Vorjahr entfernen. Darum findet der sogenannte Erhaltungsschnitt ab circa Mitte Februar statt – er gibt der Pflanze ordentlich Kraft, um zum Sommer wieder auszutreiben. Und wie funktioniert‘s? Ganz einfach: Ab dem vierten Standjahr schneiden Sie den ältesten Bodentrieb auf zehn Zentimeter zurück. Dafür wird ein junger Bodentrieb als Ersatz auf 30 Zentimeter eingekürzt. Alle übrigen Bodentriebe, die zum Gerüst gehören, werden auf 100 Zentimeter geschnitten. Die abgeblühten Seitenzweige aus dem Vorjahr kürzen Sie so weit ein, dass zwei bis vier Knospen übrig bleiben.

Verjüngungsschnitt: So erstrahlt Ihr Sommerflieder in altem Glanz

Theoretisch ist ein radikaler Verjüngungsschnitt am Sommerflieder jährlich möglich. Besonders wenn Sie die Jahre zuvor vergessen haben, dem Strauch einen Erhaltungsschnitt zu gönnen, kann es sein, dass er sich recht schnell in ein Gestrüpp verwandelt und dringend kurzgeschoren werden muss. Einen Verjüngungsschnitt sollten Sie aber trotzdem nicht zu oft vornehmen, wenn der Strauch einen homogenen Kronenaufbau haben soll. Am besten sollten Sie bei den Schnittarten variieren.

Der Verjüngungsschnitt erfolgt folgendermaßen: Alle Triebe werden radikal auf 20 bis 30 Zentimeter zurückgeschnitten. Kürzen Sie die Zweige immer oberhalb einer Knospe oder einer Blattachsel ein. Vergreiste Bodentriebe werden auf einen jungen Seitentrieb abgeleitet. Übrige Seitenzweige kürzen Sie so ein, dass noch zwei Augen stehen.