Schmetterlingsflieder: Alles zu Aufzucht und Pflege

Der Schmetterlingsflieder gehört zu den beliebtesten Pflanzen in deutschen Gärten. Erfahren Sie alles, was Sie zu Aufzucht und Pflege wissen müssen.

Der Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii) stammt ursprünglich aus China und ist nach der Familie der Sommerflieder benannt. Der gebräuchliche deutsche Name Sommerflieder ist allerdings etwas irreführend: Obwohl seine aufrechten Blütenrispen an die eines Flieders erinnern, sind die beiden Bäume nicht näher miteinander verwandt. Der reichblühende gelbe Sommerflieder (Buddleja x weyeriana) ist aus einer Kreuzung von Buddleja davidii und Kugelflieder (Buddleja globosa) hervorgegangen.

Schmetterlingsflieder im Profil

Wuchstyp Strauch Wuchsbreite von 120 cm bis 300 cm Wuchsbreite von 120 cm bis 300 cm Wuchseigenschaften trichterförmig ausladend aufrecht überhängend Blütenfarbe Blütezeit (Monat) violett rot rosa weiß Juni bis Oktober

Der botanische Gattungsname Buddleja wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von Carl von Linné zu Ehren des englischen Botanikers Adam Buddle eingeführt. Der Schmetterlingsstrauch ist seit Jahrhunderten eine europäische Gartenpflanze und hat sich so gut an die örtlichen Gegebenheiten angepasst, dass er vielerorts auch als sogenannter Neuling in freier Wildbahn vorkommt.

Sie besiedelt meist trockene, sandige und kiesige Böden, wie stillgelegte Bahntrassen und Brachflächen. Hier verdrängen trockenheitsresistente und schnell wachsende Sommerflieder die meisten einheimischen Sträucher. In der Schweiz dürfen Schmetterlingssträucher wegen Anfängerproblemen vielerorts nicht mehr in Gartenform verkauft werden.

So wächst Ihr Schmetterlingsflieder

Der Schmetterlingsflieder wächst aufrecht und bildet ein trichterförmig ausladendes Kronendach aus mehreren Grundästen mit leicht abstehenden Seitenästen. Die Wuchshöhe variiert je nach Sorte: Zwerge werden nur etwa 120 Zentimeter hoch, größere Sorten erreichen 3 Meter und sind fast gleich breit. Schmetterlingssträucher wachsen schnell, besonders in frischen, nährstoffreichen Böden. Die Rinde der Äste ist hellbraun bis grau und löst sich mit zunehmendem Alter filzig ab.

Die Blätter sind eiförmig-lanzettlich geformt, 10 bis 20 Zentimeter lang, auf der Blattoberfläche dunkelgrün und auf der Rückseite graufilzig. In milden Wintern klammern sie sich bis zum Frühjahr an Äste.

So pflegen Sie Ihren Schmetterlingsflieder

Der Schmetterlingsstrauch braucht einen sonnigen, warmen Platz im Garten. Ein Schutz vor kalten Ostwinden ist vorteilhaft. Die Sträucher sind ansonsten äußerst dürreresistent, hitzefest und kommen auch im Stadtklima bestens zurecht.

Am besten ist für den Schmetterlingsflieder ist ein mäßig trockener, sandiger oder kiesiger Boden mit mittlerem Nährstoffgehalt. Hier reift das Holz bis zum Winter gut aus und ist zudem bruchfester als auf feuchteren, nährstoffreichen Gartenböden.

In diesen Monaten pflanzen Sie den Schmetterlingsflieder am besten

Schmetterlingsflieder wird vom Frühjahr bis zum Herbst im Topf verkauft und kann ganzjährig gepflanzt werden. Man sollte jedoch besser die Frühlings- und Frühsommermonate wählen, denn bei später Pflanzung kann es in kalten Wintern zu Ausfällen kommen. Sofern der Boden gut durchlässig und nicht zu feucht ist, kann man auf eine Bodenvorbereitung verzichten. Auf sehr feuchten Boden sollten Sie rund um den Wurzelballen Bausand in die Erde einarbeiten.

Auf besondere Pflegemaßnahmen können Sie beim Schmetterlingsflieder verzichten. Er braucht weder Dünger noch regelmäßige Wassergaben, um jedes Jahr üppig zu blühen.