Schmorgurken nach Omas Art: ein schnelles Rezept, das Sie lieben werden

Von: Joana Lück

Deftige Gerichte verschwinden immer mehr aus dem Koch-Repertoire der Deutschen. Ein guter Grund, diese Schmorgurken nach Omas Art auszuprobieren.

Ob Omas Gurkensalat oder Hagebuttenmarmelade von Oma – traditionelle, einfache und vor allem günstige Rezepte sind heute mehr als je im Trend. Auch Schmorgurken zählen zu den absoluten Klassikern und bringen so einige Kindheitserinnerungen mit sich. Dieses Rezept steht im Handumdrehen auf dem Tisch und begeistert die ganze Familie.

Schmorgurken: Variante mit Hackfleisch

Schmorgurken nach Omas Art sind ein beliebtes deutsches Gericht. © Imagebroker/Imago

Etwas kleiner und dicker, mit einer etwas festeren Schale, die ins leicht Gelbliche tendiert: Schmorgurken unterscheiden sich vor allem von der Optik her von Salatgurken. Aber auch in Sachen Geschmack gibt es Differenzen. Während Salatgurken nicht viel Eigenaroma aufweisen, erinnern Schmorgurken an Zucchini und sollten aufgrund der harten Schale vor dem Verzehr unbedingt geschält werden.

Zutaten: Das wird benötigt

Folgende Zutaten benötigen Sie für die Schmorgurken:

2 Schmorgurken

4 Frühlingszwiebeln

4 Esslöffel Butter

2 Esslöffel Essig



200 Milliliter Gemüsebrühe 1 Bund Petersilie

200 Gramm Saure Sahne

2 Teelöffel Senf

1/2 Teelöffel Salz

1 Prise Pfeffer

Schmorgurken: So werden sie zubereitet

Für die Zubereitung schälen und halbieren Sie die Schmorgurken und entkernen Sie sie mithilfe eines Löffels, bevor Sie sie in etwa einen Zentimeter breite Scheiben schneiden. Putzen Sie die Frühlingszwiebeln, schneiden Sie sie in feine Scheiben und dünsten Sie sie in der heißen Butter an.

Geben Sie anschließend auch die Schmorgurkenscheiben für einige Minuten in die Pfanne.

Gießen Sie sowohl den Essig als auch die Gemüsebrühe in die Pfanne und lassen Sie die Zutaten bei niedriger Hitze und geschlossenem Deckel circa zehn Minuten schmoren. Hacken Sie die Petersilie und geben Sie diese ebenso wie die Saure Sahne und den Senf in die Pfanne. Schmecken Sie mit Salz und Pfeffer ab und lassen Sie sich Omas Schmorgurken-Gericht zusammen mit Kartoffeln schmecken.