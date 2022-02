Schwarzäugige Susanne anbauen: Essbare Blume für Ihren Garten

Die Blüten der schwarzäugigen Susanne gibt es in verschiedenen Farben. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Die Blüten der schwarzäugigen Susanne sind nicht nur wunderschön, sondern auch eine leckere Zutat für die Küche. Die Pflanze sollte also in keinem Garten fehlen.

München – Die schwarzäugige Susanne ist eine Schlingpflanze, die bis zu zwei Meter hoch wird. Dabei gibt es die Blüten dieser Pflanze in vielen verschiedenen Farben. Die Pflanze, die mit Rankhilfe nach oben wächst, kann aber auch als lange Hängepflanze gezogen werden. Was sie zu einer sehr vielseitigen Gartenpflanze macht.

Die schwarzäugige Susanne ist essbar und macht die Erntezeit besonders bunt. Dabei hat sie ein Aroma, das an Kresse erinnert. Die essbaren Blüten und Blätter können daher die Kresse auch ersetzen. Wollen Sie diese schöne essbare Pflanze anbauen, dann sollten Sie zunächst den richtigen Standort aussuchen. Am besten gedeiht sie an einem warmen, sonnigen und windgeschützten Platz. Als Erde sollte eine lockere und humusreiche Erde gewählt werden.