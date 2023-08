Sandalen reinigen und pflegen – so behalten die luftigen Schuhe ihre Topform

Von: Anna Heyers

Das Ende des Sommers naht – leider. Bald ist es Zeit für Sandalen, in die Winterruhe zu gehen. Erfahren Sie, wie Hausmittel die Schuhe wieder frisch machen.

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, und während wir uns auf kühlere Tage vorbereiten, ist es an der Zeit, unseren Schuhschrank aufzuräumen und unsere geliebten Sandalen in Bestform zu halten. Regelmäßige Reinigung und Pflege sind der Schlüssel, um sicherzustellen, dass Ihre bequemen Zehentrenner (z.B. Birkenstocks) oder eleganten Riemchensandalen auch in der nächsten Saison noch genauso strahlen wie am ersten Tag. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Sandalen optimal reinigen und pflegen können, um ihre Lebensdauer zu verlängern und gleichzeitig ihre Ästhetik zu bewahren.

Möglichkeit 1: Regelmäßige Reinigung mit einem feuchten Tuch

Der Grundstein für die langanhaltende Schönheit Ihrer Sandalen liegt in der regelmäßigen Reinigung. Ein einfacher, aber effektiver Ansatz besteht darin, das Fußbett Ihrer Sandalen grundsätzlich alle drei Wochen mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Dadurch verhindern Sie, dass sich Schweiß, Schmutz und Staub festsetzen können. Das könnte auf lange Sicht das Material beeinträchtigen. Diese kleine Gewohnheit sorgt dafür, dass Ihre Sandalen immer frisch und ansprechend aussehen.

Möglichkeit 2: mit Lederbürste und Schmutzradierer

Eine Lederbürste ist ein nützliches Werkzeug, um das Fußbett Ihrer Sandalen sauber zu halten. Streichen Sie mehrmals kräftig über die Sohle, um Schmutzpartikel zu lösen und zu entfernen. Zusätzlich dazu können Schmutzradierer verwendet werden, um dunkle Stellen oder hartnäckige Flecken zu entfernen. Sie sind eine großartige Option, wenn herkömmliche Methoden nicht ausreichen, um Verunreinigungen zu beseitigen.

Möglichkeit 3: gründliche Reinigung mit mildem Shampoo

Wenn das Fußbett Ihrer Sandalen es zulässt, können Sie auch ein mildes Shampoo zur Reinigung verwenden. Babyshampoo ist eine hervorragende Wahl, da es gründlich reinigt, ohne das lederne Material zu beschädigen. Tragen Sie das Shampoo auf, arbeiten Sie es sanft ein und spülen Sie es dann gründlich ab. Nach der Reinigung empfiehlt es sich, erneut die Lederbürste zu verwenden, um auch hartnäckigere Verschmutzungen zu entfernen.

Möglichkeit 4: Backpulver oder Natron als Multitalente

Hausmittel, die auch in der Schuhpflege nützlich sind: Backpulver und Natron. Mischen Sie ein Päckchen Backpulver oder zwei bis drei Esslöffel Natron mit etwas Wasser, um eine zähe Paste zu erhalten. Tragen Sie diese großzügig auf das Fußbett Ihrer Sandalen auf und reiben Sie sie vorsichtig mit einer alten Zahnbürste ein. Lassen Sie die Paste trocknen, bevor Sie sie abschließend mit Wasser abspülen und die Sandalen gründlich trocknen lassen. Dieser Trick ist besonders wirksam bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Nach dem Trocknen: anrauen

Sobald das Fußbett vollständig getrocknet ist, empfiehlt es sich, das Material beispielsweise mit einer Wildlederbürste zu bearbeiten. Tipp: Durch die Anwendung von feinkörnigem Sandpapier lässt sich die Oberfläche der ledernen Fußbetten noch effektiver aufrauen. Auf diese Weise lassen sich selbst hartnäckige Verunreinigungen mühelos entfernen, während die charakteristisch weiche Haptik der Einlage wiederhergestellt wird.

