Keine Langweile! Shoppen und schlemmen Sie beim Marktsonntag in Parsdorf

Am 19. Mai ist es wieder so weit: Verkaufsoffener Sonntag in Parsdorf bei München. Bummeln, shoppen und genießen Sie auf der Heimstettener Straße.

Heuer ist es schon zum zweiten Mal so weit: Marktsonntag in Parsdorf bei München! Am 19. Mai 2019 von 10 bis 17 Uhr verwandelt sich die Heimstettener Straße auf Höhe der "Parsdorf City" in eine bunte Marktmeile.

So bunt ist der Marktsonntag in Parsdorf: Abwechslungsreiches Angebot für die ganze Familie

+ Über 80 verschiedene Händler und Aussteller aus den verschiedensten Bereichen laden Sie zum Bummeln, Entdecken und gemütlichen Sonntagsshopping ein. Vom dekorativen "Klimbim" bis zu nützlichen Haushaltsgeräten gibt es alles, was das Herz begehrt. Aber das ist noch lange nicht alles!



Es wartet außerdem ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie auf Sie. Die Kleinen können sich in einer Hüpfburg austoben oder auf dem Karussell ihre Runden drehen. Für das "Live und hautnah"-Erlebnis bieten Kunsthandwerker vor Ort Einblicke in die verschiedenen Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Handwerkskunst.



Natürlich ist auch für das kulinarische Wohl gesorgt. Egal, ob Ihr Herz für deftige Schmankerl, süße Spezialitäten, oder beides schlägt – Schlemmen Sie sich an verschiedenen Ständen durch eine ganze Palette von Köstlichkeiten. Für die passende musikalische Untermalung dazu sorgt die Band "Die Lausbuba" live auf der Bühne.



Weitere Informationen, auch zu den Parkmöglichkeiten, finden Sie unter www.marktsonntag-in-parsdorf.de

+ Sie wollen die Freiheit auf vier Rädern kennenlernen? Bei SEGMÜLLER können Sie sich informieren und sogar Probe fahren.

Marktsonntag in Parsdorf – verkaufsoffen bei SEGMÜLLER

Neben all diesen Attraktionen gibt es natürlich auch dieses beliebte Highlight beim Marktsonntag in Parsdorf: Ab 12 Uhr öffnen wieder zahlreiche anliegende Geschäfte ihre Pforten zum entspannten Sonntags-Shopping, so auch die meisten Läden der "Parsdorf City" sowie das Einrichtungshaus SEGMÜLLER.

Auf einen Blick: Alle SEGMÜLLER Highlights zum Marktsonntagwochenende in Parsdorf SEGMÜLLER wartet sowohl am Samstag von 11 bis 19 Uhr als auch am Marktsonntag von 10 bis 17 Uhr mit einem ganz besonderen Highlight auf: Mit Unterstützung von MAHAG Nutzfahrzeugzentrum München sowie "Roadsurfer", "Bulli-Event" und der "Deutschen Reisemobilvermietung" stehen zahlreiche Camper und Wohnmobile bereit. Auf dem Außengelände des Einrichtungshauses in Parsdorf sind dann zahlreiche Varianten des Kult-Gefährts zu bestaunen: Von Oldtimern und VW-Bus-Klassikern bis hin zu aktuellen Modellen, Miet- und Gebraucht-Fahrzeugen. Campingfans und alle, die es noch werden wollen, können nach Herzenslust schauen, eine Prise Nostalgie-Luft schnuppern, fachsimpeln, Beratungsgespräche führen oder gleich den nächsten Urlaub planen – hier ist alles möglich. Leckere Snacks am Food Truck, coole DJ-Musik und erfrischende Drinks am „Cocktail-Bulli“ laden zur entspannten Pause ein. Die tolle Glücksrad-Aktion um zahlreiche Sofortpreise sowie das sensationelle Haupt-Gewinnspiel runden das Programm ab. Vielleicht entdecken Sie hier ja Ihr zukünftiges "Zuhause auf Rädern" – neu oder gebraucht - zum Schnäppchenpreis. Bettdecken, Geschirr, Deko und Co. können Sie ja gleich bei SEGMÜLLER shoppen und dann: Ab in den Urlaub!

Alles in allem also einmal mehr das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie, wenn es am 19. Mai 2019 heißt: Marktsonntag in Parsdorf!

SEGMÜLLER Einrichtungshaus Parsdorf

Heimstettener Str. 10

85599 Vaterstetten

Web: www.segmüller.de