So vermeiden Sie, dass Ihre Tasche mit den Sportklamotten zu müffeln beginnt

Von: Janine Napirca

Teilen

Ihre Sporttasche müffelt? Silica-Gel-Beutel können Abhilfe schaffen. © Steve Brookland/Imago

Silica-Gel-Beutel, die häufig bei Bestellungen mitgeliefert werden, können unter anderem gegen Geruch der Sporttasche helfen.

Silica-Gel, zu Deutsch Kieselgel, wird häufig mitgeliefert, wenn man beispielsweise Elektrogeräte oder auch Schuhe bestellt. Die Beutel enthalten kleine, meist farblose, Kügelchen, die sich aufgrund ihrer starken Wasseranziehung hervorragend als Trockenmittel eignen. So sollen Produkte während des Transports vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Lesen Sie auch: So reinigen Sie Ihr Bügeleisen mit Alufolie.*

Sind Silica-Gel-Beutel gefährlich?

Auf den kleinen weißen Beuteln, welche die Kieselgel-Kügelchen enthalten, steht meistens, dass man sie wegwerfen und nicht essen soll („throw away – do not eat“). Aber bedeutet das, dass Kieselgel gesundheitsschädlich ist? Nein, gefährlich sind Silica-Gel-Beutel nicht, denn das enthaltene Granulat ist nicht giftig. Hersteller schreiben die Warnung auf die Beutel, damit sie nicht mit Lebensmitteln, wie zum Beispiel Zucker, verwechselt werden. Denn auch wenn Kieselgel nicht giftig ist, verzehren sollte man es nicht.

Werfen Sie die Silica-Gel-Beutel nicht weg. © Imago

Auch interessant: Fahrradkette reinigen: Machen Sie Ihr Rad fit für die kommende Saison.

Nach dem Transport nicht wegwerfen – Sie können Silica-Gel weiter verwenden

Sie müssen Silica-Gel-Beutel nach dem Transport nicht wegwerfen, denn die Kügelchen können wiederverwendet werden. Durch die Feuchtigkeit aufnehmende Funktion des Kieselgels eignet sich der Silica-Gel-Beutel auf unterschiedliche Weise:

Elektrogeräte : Empfindliche Elektronik, wie beispielsweise die Spiegelreflexkamera, die Sie nicht regelmäßig nutzen, sollten gut gelagert werden. Vor Feuchtigkeit schützen können da auch Silica-Gel-Beutel.

: Empfindliche Elektronik, wie beispielsweise die Spiegelreflexkamera, die Sie nicht regelmäßig nutzen, sollten gut gelagert werden. Vor Feuchtigkeit schützen können da auch Silica-Gel-Beutel. Wichtige Dokumente : Bedeutsame Unterlagen, wertvolle Kunstwerke oder erinnerungsträchtige Fotografien können Sie ebenfalls, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen, gemeinsam mit Kieselgel an einem lichtgeschützten Ort verstauen. Ebenso wie auch Bücher, die Sie vielleicht für den Flohmarkt aussortiert im Keller lagern.

: Bedeutsame Unterlagen, wertvolle Kunstwerke oder erinnerungsträchtige Fotografien können Sie ebenfalls, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen, gemeinsam mit Kieselgel an einem lichtgeschützten Ort verstauen. Ebenso wie auch Bücher, die Sie vielleicht für den Flohmarkt aussortiert im Keller lagern. Werkzeug : Auch im Werkzeugkoffer können Silica-Gel-Beutelchen sinnvoll sein, um Eisen und Stahl vor Rost zu schützen.

: Auch im Werkzeugkoffer können Silica-Gel-Beutelchen sinnvoll sein, um Eisen und Stahl vor Rost zu schützen. Reisen : Auf Reisen kann Kieselgel helfen, Medikamente aber auch beim Camping Isomatten und Zelte trocken zu halten. Gleiches gilt für trockene Lebensmittel, Salz und Gewürze.

: Auf Reisen kann Kieselgel helfen, Medikamente aber auch beim Camping Isomatten und Zelte trocken zu halten. Gleiches gilt für trockene Lebensmittel, Salz und Gewürze. Auto : Wer sehr viele Silica-Gel-Beutel gesammelt hat, kann damit möglicherweise sogar den muffigen Geruch im Auto loswerden. Möglicherweise beschlagen dann auch die Scheiben weniger.

: Wer sehr viele Silica-Gel-Beutel gesammelt hat, kann damit möglicherweise sogar den muffigen Geruch im Auto loswerden. Möglicherweise beschlagen dann auch die Scheiben weniger. Schuhe : Nass gewordene Schuhe, vor allem aus Leder, trocknen besser mit Kieselgel, als wenn Sie diese föhnen oder auf der Heizung trocknen lassen. Alternativ können Sie hierzu auch Zeitungspapier knüllen und in die Lederschuhe einlegen.

: Nass gewordene Schuhe, vor allem aus Leder, trocknen besser mit Kieselgel, als wenn Sie diese föhnen oder auf der Heizung trocknen lassen. Alternativ können Sie hierzu auch Zeitungspapier knüllen und in die Lederschuhe einlegen. Sporttasche: Durch den Schweiß der benutzten Sportkleidung fängt die Sporttasche mit der Zeit unangenehm zu riechen an. Mit Silica-Gel-Beuteln lässt sich dieser Prozess verlangsamen, da die Kügelchen die Schweißperlen aufnehmen und den Geruch neutralisieren.

(jn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.