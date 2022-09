Wer klug ist, baut vor! Smart Building im Bauzentrum Poing – Und: Tag der Musterhäuser

Am Freitag, den 23. September, von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr können Sie kostenfrei und ohne Anmeldung an einer geführten Musterhaus-Tour teilnehmen. © Messe München GmbH

Smart Building am 23. September und „Tag der Musterhäuser“ am 24. und 25. September im Bauzentrum Poing.

Kostenfreie Energieberatungen

Pfad der Innovationen: Geführte Tour zum Thema Smart Building

Tag der Musterhäuser – mit umfangreichem Programm bei kostenfreiem Eintritt

Es ist ein Power-Wochenende im Bauzentrum Poing! Den Anfang machen die kostenlosen Energieberatungen am Donnerstag, den 22. September, gefolgt von der Innovationstour zum Thema „Smart Building“ am Freitag, den 23. September. Anschließend setzt der bundesweite „Tag der Musterhäuser“ auch im Bauzentrum Poing mit zwei Aktionstagen am Samstag und Sonntag, den 24. und 25. September, mit kostenfreiem Eintritt und einem vollgepackten Programm den ereignisreichen Schlusspunkt. Wer sein Eigenheim nachhaltig, energieeffizient und zukunftssicher planen will, sollte sich diesen Informationsinput auf keinen Fall entgehen lassen.

Energiekrise und Klimawandel sind die Herausforderungen unserer Zeit. Das eigene Zuhause kann dabei helfen, Antworten auf die Fragen der Zukunft zu finden. Man muss nur intelligent planen und alle Informationen miteinbeziehen.

Bauzentrum Poing: Die kostenfreien Energieberatungen

Am Donnerstag, den 22. September, wird das Bauzentrum Poing zum Informationszentrum. Nach Online-Anmeldung können Sie sich von staatlich zertifizierten und unabhängigen Energieberatern von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu allen Fragen rund um die Energieversorgung der eigenen vier Wände beraten lassen.

Auch am Freitag, den 23. September, stehen Ihnen von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr die Beratungsangebote zur Verfügung. Für die Freitagsberatungen müssen Sie sich nicht anmelden, aber eventuell kurze Wartezeiten in Kauf nehmen.

Hinweis: Alle Beratungen sind kostenlos. Lediglich der Eintritt in die Musterhausaustellung muss geleistet werden. Interessierte können sich unter https://bauzentrum-poing.de/de/beratung/einzelberatung/ zu einem individuellen 30-minütigen Termin anmelden. Hier anmelden Sollten Kapazitäten verfügbar sein, ist auch eine Anmeldung vor Ort möglich.

Geführte und kostenfreie Tour zum Thema Smart Building

Eine spannende Entdeckungsreise! Am Freitag, den 23. September, von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr können Sie kostenfrei und ohne Anmeldung an einer Musterhaus-Expedition teilnehmen. Die geführte Tour leitet Sie durch ausgewählte Musterhäuser mit innovativen Ideen zum Thema „Smart Building“. Wie steuere ich mein Eigenheim intelligent? Welche technische Innovation lohnt sich, was ist Spielerei? Nach einer kurzen Einführung durch einen unabhängigen Energieberater geht es auf eine interessante und informative Entdeckungsreise durch ganz unterschiedliche Musterhäuser. Treffpunkt ist der Technologiepavillon am Eingang des Bauzentrums Poing.

Eine geführte und kostenfreie Tour zum Thema „Smart Building“ beantwortet Fragen wie „Wie steuere ich mein Eigenheim intelligent?“ © Messe München GmbH

Tag der Musterhäuser: Programm am Samstag und Sonntag

Das Bauzentrum Poing ist die größte Eigenheim-Ausstellung Bayerns. Deshalb feiern wir den „Tag des Musterhauses“ am Samstag, den 23. September, und Sonntag, den 24. September, gleich an zwei Tagen. Nutzen Sie die Gelegenheit bei freiem Eintritt die innovativen Fertighäuser zu erkunden. Sie werden überrascht sein, wie vielfältig und innovativ das Bauen der Zukunft sein kann: Von Modul- über nachhaltige Holzständerbauweise bis hin zu intelligenter Energiesteuerung und individueller Gestaltung finden Sie spannende Lösungen für Ihre persönlichen Eigenheimpläne.

Zudem gibt es an beiden Tagen ein umfassendes Programm der Hersteller zu den einzelnen Angeboten. Lassen Sie sich aus erster Hand beraten und begeistern.

Das ist geboten am Tag der Musterhäuser im Bauzentrum Poing

Hier finden Sie einige Highlights aus dem umfassenden Programm vom Wochenende:

Traumhaus-Architektur – Die Hausplaner des Herstellers Lehner-Haus beraten zur individuellen Traumhaus-Gestaltung und zum Thema Aufstockungen und Anbauten.

Der ultimative Finanzcheck – Die Spezialisten von Heun Finanz geben Tipps rund um die Finanzierung einer Immobilie.

Energieversorgung mit Wärmepumpe – Im Musterhaus Zewotherm wird die hocheffiziente Wärmepumpe Zewo Lamda vorgeführt.

Nachhaltig bauen und clever finanzieren – Bien Zenker erklärt die Vorzüge des Fertigbaus inklusive eines Quiz über die richtige Erkennung der Holzarten.

Wohngesundheit und Nachhaltigkeit – Die Bauexperten von Schwörer präsentieren die neuen Aktionshäuser des Jahres 2022.

Energieeffizienz – Der Hersteller Hanse Haus zeigt, wie Sie Ihr Haus zukunftsfähig realisieren.

Für Kinder – im Musterhaus von Aumer Massivhaus können Ihre Kinder während der Beratung spielen.

Über das Bauzentrum Poing der Messe München Das Bauzentrum Poing der Messe München bietet eine Kombination aus Musterhausausstellung und regelmäßig stattfindenden Vortragsreihen. Jährlich nutzen rund 75.000 Besucher das Informationsangebot der von der Ausstellung Eigenheim & Garten betriebenen Musterhausausstellung. Es ist mit rund 60 komplett eingerichteten Musterhäusern Bayerns größte Eigenheimausstellung und zeigt die ganze Bandbreite architektonischer Stilrichtungen vom modern interpretierten Landhaus über kubische Bauhaus-Architektur bis hin zum Mehrgenerationenhaus. Rund 50 Aussteller aus Deutschland, Österreich und Italien präsentieren innovativen Hausbau unter energetischen und ökologischen Aspekten. Viele der Musterhäuser erfüllen die förderfähigen KfW-Effizienzklassen 40 und 55, einige davon sind sogar Energie-Plus-Häuser. Das Bauzentrum Poing hat sich mit innovativen Technologien einen überregionalen Ruf als Zentrum für Veranstaltungen rund ums Bauen, Modernisieren und Wohnen geschaffen. Services für Besucher: Sonntagsvorträge, Kostenlose Einzelberatung, Pfad der innovativen Ideen – geführte Touren, individuelle Touren und Newsletter.

Kontakt

Bauzentrum Poing

Senator-Gerauer-Straße 25

85586 Poing/Grub

Telefon: 089 / 99 020 760

www.bauzentrum-poing.de