Smart Home – Intelligente Häuser für mehr Energieeffizienz und Sicherheit

Machen Sie sich schlau zum Thema Smart Home © Bauzentrum Poing

Der Einsatz von Digitalisierung und vernetzter Technik im Hausbau kann das Energiesparen beflügeln. Das Bauzentrum Poing lädt daher am 14. April zu einer kostenlose Beratung und Tour zum Thema Smart Home ein.

Bei der Planung des eigenen Heims nimmt das Einsparen von Energie eine zentrale Rolle ein. Viele Bauherren setzen dabei auf Photovoltaikanlage, Dämmung und Co. Das ist auch gut so. Doch der Einsatz von Digitalisierung und vernetzter Technik im Hausbau kann das Energiesparen ebenso beflügeln. Das Bauzentrum Poing, Bayerns größte Musterhausausstellung, lädt daher am 14. April zum Thema Smart Home ein – Interessierte können sich im Rahmen kostenloser Bauberatungen sowie einer geführten Experten-Tour informieren.

Werden die Fenster zum Lüften geöffnet, schaltet sich automatisch die Heizung ab. Sind die Hausbewohner im Urlaub, sorgen programmierte Lichtszenen dafür, dass das Haus trotzdem bewohnt wirkt. Das sind nur zwei von vielen Beispielen, wie intelligente Technik die Energieeffizienz und Sicherheit des Zuhauses optimieren kann. Immer mehr Bauherren setzen daher auf ein smartes, digitales Ökosystem, um ihre Haustechnik mit einem Fingertipp oder Sprachbefehl über ein digitales Endgerät steuern zu können – zu jeder Zeit und von jedem Ort aus. Im Idealfall arbeitet die smarte Technik unauffällig im Hintergrund, und die Hausbewohner müssen sich um nichts kümmern.

Im Bauzentrum Poing können Besucherinnern und Besucher schon heute die Gebäude der Zukunft betreten. In vielen der rund 60 Musterhäuser lassen sich die Vorteile der Smart Home-Technik hautnah erleben. Automatische Heizungs- und Lüftungssteuerung, intelligente Beschattung oder eine individuelle Beleuchtungssteuerung sind hierbei nur einige Beispiele.

Expertentour „Smart Building“

Erfahren Sie, welche verschiedenen Systeme und Standards es gibt © Messe München GmbH

Noch mehr zum Thema Smart Building weiß Alois Zimmerer zu erzählen und zu erklären. Der staatlich anerkannte und unabhängige Energieberater aus München führt Interessierte am 14. April von 14:30 bis 16:00 Uhr durch einige Häuser der Ausstellung und erläutert dort die installierte Technik. Dabei erfahren die Teilnehmenden, welche verschiedenen Systeme und Standards es gibt. Im Anschluss steht der Experte für Besucherfragen zur Verfügung.

Eine Voranmeldung zur Tour ist nicht erforderlich, die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort nach Verfügbarkeit. Alle Beratungen und Touren im Bauzentrum Poing sind kostenfrei, lediglich der normale Eintritt ist zu entrichten.

Weitere Termine im ersten Halbjahr 2023 In den kommenden Monaten können angehende Hausbesitzer an zahlreichen weiteren Beratungen und geführten Touren mit wechselnden Themenschwerpunkten teilnehmen: nachhaltiges Bauen (28. April), Zukunft Wohnen (7. Mai) und Energieeffizienz (2. Juni).

Häuser zum Anschauen, Anfassen und Erleben

Rund 60 Musterhäuser warten auf interessierte Gäste. © Messe München GmbH

Außerhalb dieser informativen Veranstaltungen können Besucherinnen und Besucher im Bauzentrum Poing ihr zukünftiges Eigenheim natürlich auch unter der Woche live erleben. Rund 60 Musterhäuser warten auf interessierte Gäste zum Anschauen, Anfassen und Erleben. Die Vielfalt der Häuser ist beeindruckend. Sämtliche architektonische Stilrichtungen und Wohnformen können vor Ort erkundet werden. Das Angebot reicht vom geräumigen Einfamilienhaus mit traditionellem Satteldach bis zum extravaganten Designerhaus in Bauhaus-Architektur. Doch schon lange gehen die Hausinnovationen über das „typische“ Einfamilienhaus hinaus: Aufstockungen und Anbauten sind durch die industrielle Vorfertigung der Holzfertighäuser schnell realisierbar. So können sich Besucher zwischen allen Größen, Varianten und Preisklassen entscheiden, ob modulares Bauen oder Plusenergie-Haus.

Sämtliche architektonische Stilrichtungen und Wohnformen können vor Ort erkundet werden. © holger.rauner@t-online.de

Öffnungezeiten Die tagesaktuellen Öffnungszeiten finden sich unter www.bauzentrum-poing.de Geöffnet ist das Bauzentrum Poing dienstags bis sonntags von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Montag ist Ruhetag. Der Ausstellungskatalog mit Fotos der Häuser ist kostenlos an der Kasse erhältlich.

Über das Bauzentrum Poing

Bauzentrum Poing mit rund 60 Musterhäusern © holger.rauner@t-online.de

Das Bauzentrum Poing, ein Gemeinschaftsprojekt der Messe München und der Ausstellungsgesellschaft Eigenheim & Garten, bietet eine Kombination aus Musterhausausstellung und regelmäßig stattfindenden Vortragsreihen. Jährlich nutzen rund 75.000 Besucher das Informationsangebot der von der Ausstellung Eigenheim & Garten betriebenen Musterhausausstellung. Es ist mit rund 60 komplett eingerichteten Musterhäusern Bayerns größte Eigenheimausstellung und zeigt die ganze Bandbreite architektonischer Stilrichtungen vom modern interpretierten Landhaus über kubische Bauhaus-Architektur bis hin zum Mehrgenerationenhaus.

Rund 50 Aussteller aus Deutschland, Österreich und Italien präsentieren innovativen Hausbau unter energetischen und ökologischen Aspekten. Viele der Musterhäuser erfüllen die förderfähigen KfW-Effizienzklassen 40 und 55, einige davon sind sogar Energie-Plus-Häuser, die rechnerisch mehr Energie erzeugen als verbrauchen. Das Bauzentrum Poing hat sich mit innovativen Technologien einen überregionalen Ruf als Zentrum für Veranstaltungen rund ums Bauen, Modernisieren und Wohnen geschaffen. Services für Besucher: Sonntagsvorträge, kostenlose Einzelberatung, Pfad der innovativen Ideen – geführte Touren, individuelle Touren und Newsletter.

Kontakt

Bauzentrum Poing

Senator-Gerauer-Straße 25

85586Poing / Grub

Tel.: 089 990207-60

Web: www.bauzentrum-poing.de