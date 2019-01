Wie oft sollte man eigentlich Schuhe imprägnieren?

Diese Frage stellt sich jeder zur kalten Jahreszeit: Reicht es, die Schuhe einmal zu imprägnieren? Wie lange hält der Schutz eigentlich? Hier bekommen Sie Antworten.

Gleich beim Kauf der Schuhe wird meist ein Imprägnierspray empfohlen, um das neue Paar gut durch den Winter zu bringen. Doch wann und wie oft ist es wirklich nötig, die Schuhe vor Nässe zu schützen?

Muss ich meine Schuhe wirklich imprägnieren?

Es wird oft genug empfohlen und doch sind Verbraucher immer wieder skeptisch, ob das Imprägnieren die Schuhe tatsächlich gut vor Witterungsbedingungen schützt.

Doch das Imprägnieren macht durchaus Sinn - besonders da Schuhleder oft aus wasseranziehenden Naturmaterialen gefertigt wird. Die Poren des Leders werden beim Gerben nicht verschlossen, damit die Schuhe atmungsaktiv bleiben - allerdings ist die Fußbekleidung dann nicht ganz wasserdicht. Rauleder ist besonders davon betroffen, während Glatt- und Lackleder wasserabweisender sind. Um dieses "Defizit" auszugleichen, ist das Imprägnieren nötig. Aber nicht nur deswegen: Das Imprägnieren wehrt auch Verschmutzungen ab, schützt die Farbe und verlängert die Haltbarkeit.

Schuhe im Winter: Wie wird richtig imprägniert?

Beim Imprägnieren wird eine dünne Schicht auf das Leder aufgetragen, durch die das Material aber immer noch atmungsaktiv bleibt. Dazu sollten Sie aber zunächst den Schuh von Verschmutzungen reinigen. Nun setzen Sie das Spray an: Mit rund 30 Zentimeter Abstand sprühen Sie das Mittel auf das Leder, aber auch Nähte und Kanten auf.

Haben Sie den Schuh einmal komplett versiegelt, wiederholen Sie den Prozess noch ein- bis zweimal. Achten Sie allerdings darauf, den Schuh nicht zu sehr zu befeuchten: Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke. Zum Abschluss lassen Sie das Paar noch gut trocknen.

Wie oft müssen Schuhe wirklich imprägniert werden?

Die einen Imprägnieren ihre Schuhe einmal vor dem Winter, die anderen so gut wie jeden Tag. Doch was ist nun richtig? Das kommt darauf an, wie oft Sie das betroffene Paar tragen. In der Regel sollten Sie Schuhe, die Sie öfter tragen auch öfter im Winter imprägnieren. Der Schuhhersteller Sioux rät auf seiner Website, die Schutzschicht eines Paares nach zehnmaligem Tragen aufzufrischen.

Sind Sie allerdings direkt durch Schneematsch marschiert oder haben einen starken Regenschauer abbekommen, sollten Sie die Schuhe direkt nach dem Trocknen noch einmal imprägnieren. Auf jeden Fall aber sollten Sie Ihr Winterpaar vor dem ersten Tragen in der kalten Jahreszeit einmal einsprühen.

