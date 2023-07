Sonnenblumen entgiften den Boden – und weitere Vorteile der Pflanze im Garten

Von: Ines Alms

Nicht nur in Bauerngärten sollten Sonnenblumen ein Muss sein. Wenn man sie anbaut, sind sie immer eine Bereicherung für die anderen Pflanzen im Garten.

Große Pflanzen mit großen Vorteilen: Auch wenn Sonnenblumen im Garten oder auf dem Balkon bisher nicht so Ihr Ding waren, die Pflanzen sind wahre Multitalente. Ein ihrer außergewöhnlichsten Eigenschaften ist es, den Boden zu entgiften, indem die Blumen Schadstoffe wie Schwermetalle aufnehmen. Aber auch wer keinen belasteten Gartenboden hat, kann die Vorteile der Sonnenblumen für sich nutzen.

Sonnenblumen-Felder reinigen radioaktive Böden und helfen in Gärten

In dichte Reihen gepflanzt, bieten Sonnenblumen Schutz bei Wind und Wetter. © Panthermedia/Imago

Wie das Magazin Zeit Wissen berichtet, wurden Sonnenblumen nach der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl in großem Umfang angepflanzt, um radioaktive Stoffe wie Cäsium aufzunehmen. Auch in jüngerer Zeit wurden in Japan nach der Katastrophe von Fukushima ganze Felder mit Sonnenblumen angebaut, um Umweltgifte aus dem Boden zu entfernen. Diesen Vorgang und gezielten Einsatz von Pflanzen, Schadstoffe zu binden, nennt man Phytoremediation. Natürlich kommen solche Pflanzen dann nicht auf den Kompost, sondern in den Sondermüll.

Aber auch mit einem gesunden Gartenboden gibt es gute Gründe, Sonnenblumen mit ihren guten Eigenschaften im Garten anzubauen:

Die Sonnenblumen sind sehr pflegeleicht, sie benötigen nicht viel Dünger und können sich aufgrund ihrer langen Wurzeln auch gut mit Wasser versorgen.

Sie ersetzen die Bohnenstangen und bieten Stangenbohnen und Erbsen eine gute Rankhilfe.

Mit bis zu drei Metern Höhe sind dicht gepflanzte Sonnenblumen je nach Sorte ein guter Sichtschutz. Die kräftigen Sorten bieten auch Wind gut Paroli und schützen so auch ihre Nachbarpflanzen vor Regen.

Hummeln sowie andere Bienen und Insekten nutzen das Pollen- und Nektarangebot gern.

Die reifen Sonnenblumensamen bieten zahlreichen Körner fressenden Vögeln wie Finken, Sperlingen und Ammern eine Futterquelle – vor allem im Winter, wenn man die Pflanzen nicht abschneidet.

Nicht nur im Beet lassen sich Sonnenblumen anbauen, auch im Kübel gedeihen sie gut und sind als Schnittblumen in der Vase immer ein Hingucker.