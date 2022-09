Spanien: Hausbesetzer treiben ihr Unwesen - Tipps für Immobilien-Besitzer

Von: Judith Finsterbusch

Leerstehende Immobilien nehmen Hausbesetzer in Spanien besonders gerne ins Visier. © Ángel García

Wenn sich in Spanien Hausbesetzer eingenistet haben, ist es gar nicht so einfach, sie wieder aus der Immobilie herauszubekommen. Tipps für Eigentümer stehen in diesem Artikel:

Alicante - Immer mehr Hausbesetzer treiben in Spanien ihr Unwesen, auch Immobilien von Deutschen, die ihr Ferienhaus nicht das ganze Jahr über nutzen, werden oft besetzt. Auf Spanisch werden die Hausbesetzer „Okupas“ genannt, sie wieder aus dem Haus zu bekommen ist dabei gar nicht so einfach. Welche Tipps Verbraucherschützer Immobilien-Besitzern geben, um nicht Opfer von Hausbesetzern zu werden, erklärt costanachrichten.com.

Ein Fehler, den Eigentümer von Immobilien in Spanien immer wieder machen, ist beispielsweise, den Hausbesetzern den Strom oder das Wasser abstellen zu lassen. Das kann sogar zu juristischen Problemen führen. Besonders häufig werden Immobilien in Andalusien, in der Region Valencia und in Katalonien besetzt.