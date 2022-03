Spargel, Tomate & Co.: So hilft uns buntes Gemüse, gesund zu bleiben

Von: Jasmin Pospiech

Tomaten gedeihen gut im eigenen Garten – und enthalten viele wichtige Nährstoffe. (Symbolbild) © Andrea Warnecke/dpa

Viel Obst und Gemüse zu essen, ist gesund. Doch nicht nur die Menge, auch die Farbe der Sorten macht’s. Sie zeigt an, was sie in unserem Körper bewirken.

München – Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen, täglich fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Diese sollten möglichst farbenfroh gestaltet sein, gemäß dem Motto: „Eat the rainbow!“ (auf Deutsch etwa: „Essen nach Regenbogenfarben“).

Der Gedanke dahinter: Je bunter die Gemüseauswahl ist, desto gesünder für uns, weiß 24garten.de.*

Schließlich enthalten verschiedene Sorten auch andere Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe, die unser Körper braucht. Hobbygärtner mit Obst- und Gemüsebeet können davon ein Lied singen: Sie dürfen sich jedes Jahr wieder über eine üppige Farbvielfalt freuen, die nicht nur optisch etwas hermacht. In Tomaten, Spargel und Zucchini etwa stecken echte Powerstoffe von Mutter Natur, die sehr gesundheitsförderlich sind. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.