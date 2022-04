Zu viel Speiseöl gekauft? Drei Haushalts-Tricks, die nur mit Öl funktionieren

Teilen

Speiseöl ist im Haushalt vielseitig anwendbar. © imago-images

Speiseöl findet beim Kochen rege Anwendung – doch auch abgesehen davon können Ihnen Olivenöl & Co. einen Bärendienst leisten.

Aus der Küche ist das Speiseöl schon lange nicht mehr wegzudenken: Ob Olivenöl, Sonnenblumenöl oder Rapsöl – die Bandbreite an verschiedenen Sorten ist so groß wie die Möglichkeiten der Anwendung. Neben dem Kochen und Backen hat sich Öl nämlich auch schon lange als Beauty-Produkt – zum Beispiel für babyzarte Haut – einen Namen gemacht. Doch abgesehen davon lässt sich Speiseöl auch für diverse Haushalts-Hacks in Beschlag nehmen.

Kleberreste loswerden – mit Speiseöl

Kleberreste auf Oberflächen oder Möbeln im Haushalt sind wirklich lästig. Olivenöl kann Ihnen da aber im Notfall Abhilfe schaffen – wichtig ist, dass es sich um glatte Oberflächen wie Kunststoff oder Holz handelt. Geben Sie einfach ein bisschen Öl auf ein Tuch und reiben Sie damit über die betroffene Stelle, bis der Kleber verschwunden ist. Hinterher können Sie mit etwas Wasser und Seife nachwischen. Wenn Sie Speiseöl auf Leder anwenden wollen, sollten Sie nicht zu viel davon nehmen, um Flecken zu vermeiden.

Auch interessant: Kalkflecken, Glattleder & Co.: Deshalb ist Babyöl eine Allzweckwaffe im Haushalt.

Kratzer im Holz mit Speiseöl entfernen

Einmal ungeachtet mit den Schuhen über das Parkett gescharrt und schon kann ein Kratzer im Holz entstanden sein. Wenn Sie den Schnitzer ausbessern wollen, kann Ihnen Lein- oder Olivenöl eine Hilfe sein. Mixen Sie 3/4 des Öls mit 1/4 Essig und rühren Sie beides in einem Glas um. Tunken Sie anschließen ein sauberes Tuch in die Mischung und reiben Sie sie in die betroffene Stelle ein. Dadurch wird das Holz wieder geschmeidig und der Kratzer ist so gut wie Geschichte.

Dank Speiseöl: Schluss mit quietschenden Türen

Quietschen Ihre Türen wie im Geisterhaus? Dann wird es höchste Zeit, etwas dagegen zu tun. Geben Sie einfach ein paar Tropfen Olivenöl auf das Scharnier und verteilen Sie es mit einem trockenen Lappen. Das Speiseöl wirkt wie ein Schmiermittel und schon sind die lästigen Geräusche vergessen. (fk)

Lesen Sie auch: Aufgepasst: Dieses Lebensmittel dürfen Sie keinesfalls im Abfluss entsorgen.

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen