Spinat, Salat und Grünkohl wieder essbar: Gemeinde atmet nach Chemikalienvorfall auf

Die Bewohner einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen durften zwei Jahre lang ihr Gemüse nicht essen. (Symbolbild) © Leung Cho Pan/Imago

Dass das eigens angebaute Gemüse mit krebserregenden Stoffen belastet ist, stellt für viele ein Horror-Szenario dar. Schuld daran können Chemie-Werke sein.

Köln – Als Hobby-Gärtnerin oder Hobby-Gärtner baut man im eigenen Beet Gemüse an, damit man die Chemikalien der im Supermarkt erhältlichen Ware umgehen kann. Doch eine Gemeinde bei Wuppertal durfte zwei Jahre lang kein Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten essen – Grund dafür ist eine nahegelegene Chemiefirma biw, die einen Stoff einsetzt, der dazu führt, dass PCB 47, 51 und 68 entsteht und in die Umwelt gelangt.

Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind krebserregend und in Deutschland offiziell seit 1989 verboten. Trotzdem wurde in Ennepetal, einer Kleinstadt im südlichen Ruhrgebiet, seit 2020 bei angebautem Gemüse eine erhöhte Konzentration vorgefunden. PCB wurde laut dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) in den Zwanziger Jahren gefeiert, da die chemische Chlorverbindung vielseitig, extrem haltbar und dabei kaum brennbar war. Hydrauliköle im Bergbau, Fugen beim Hausbau und als Isolierflüssigkeit in Elektrobauteilen: PCB war äußerst beliebt. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.