Fenster putzen mithilfe von Getränken – was bei Schlieren helfen kann

Von: Anne Hund

Beim Fensterputzen bilden sich manchmal unschöne Streifen. Auch mit Hausmitteln kann man dem Problem begegnen.

Der nächste Fensterputz steht bevor. Will man auf einen chemischen Reiniger verzichten, können oft auch einfache Hausmittel genügen, um Schmutz und unschöne Schlieren an den Fensterscheiben zu beseitigen. So zum Beispiel ein Schuss Geschirrspülmittel, das man in den Eimer mit dem warmen Putzwasser gibt. Man sollte allerdings nur sehr wenig Spülmittel verwenden, sodass sich keine Schaumblasen bilden.

Manche raten alternativ, einen Mini-Schuss Spiritus ins Putzwasser zu geben. Auch so lassen sich die Fensterscheiben reinigen. Rahmen und Dichtungen sollte man dabei aber aussparen und zudem Handschuhe verwenden. Manche Experten raten auch einfach nur zu warmem, klarem Wasser. Die Verbraucherzentrale Bayern empfiehlt nach einem Bericht von Bayern 1.de folgende Utensilien für ein streifenfreies Fenster: Klares Wasser, einen Abzieher sowie ein Mikrofasertuch.

Wer daheim die Fenster putzt, kann auf Hausmittel zurückgreifen. © PPE/Imago

Wann sollte man Schwarztee ins Putzwasser geben?

„Sind Sie Raucher, lagert sich Nikotin auf den Scheiben ab. Hier ist Schwarztee ein geeignetes Mittel, um Fenster von Nikotin und Fetten zu befreien“, so einer der Tipps laut Chip.de. Das Portal rät dazu, eine Tasse Schwarztee mit zwei Beuteln aufzukochen und den Tee rund zehn Minuten lang ziehen zu lassen, bevor man ihn ins Putzwasser gibt.

Bei Schlieren: Gemisch aus etwas Wodka, Essig und flüssiger Seife

Will man vermeiden, dass unschöne Streifen auf der Fensterscheibe zurückbleiben, kann ein Glasreiniger helfen. Oder man mischt etwas Wodka mit Essig und etwas Flüssigseife. Hierfür benötigt man, wie Myhomebook.de berichtet, eine Tasse Wodka, ein viertel Liter Essig sowie einen halben Teelöffel Flüssigseife. „In die Sprühflasche füllt man den Wodka, den Essig und die Flüssigseife, anschließend gut schütteln“, so der Tipp dem Portal zufolge. Die Flüssigkeit trage man „anstelle eines Glasreinigers“ auf die Fensterscheibe auf, heißt es dort weiter. „Dank des Wodkas sollten keine Streifen am Fenster zurückbleiben.“

Fenster putzen mit Hausmitteln – auch Essigessenz kann helfen

Auch Essigessenz eignet sich zum Fensterputzen. Eine Tasse Essigessenz auf einen Liter genügt. Doch das Gemisch sollte nicht mit Kunststoffrahmen oder Dichtungen in Berührung kommen, da die Säure das Material angreifen könnte. Außerdem sollte man auch hier, wie bei vielen anderen Hausmitteln, mit klarem Wasser nachputzen. Auch der Gebrauch von Nylonstrümpfen soll übrigens für saubere Scheiben sorgen.

Grundsätzlich sollte man die Fensterrahmen immer zuerst reinigen. Und erst danach die Fensterscheiben. Poliert man die Fensterscheiben zügig, hat man hinterher idealerweise weniger Schlieren.