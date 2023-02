Sauber über Nacht: Drei Hausmittel bringen Ihre Spüle wieder zum glänzen

Von: Andrea Stettner

Sie haben keine Lust, die Küchenspüle mühsam zu schrubben? Mit den richtigen Hausmitteln reinigt sich die Spüle von selbst – während sie schlafen.

Fett, Kalk und andere Verschmutzungen verwandeln Ihre Küchenspüle in Windeseile zu einem unansehnlichen Ort. Wer die tägliche Reinigung schleifen lässt, hat es später umso öfter mit hartnäckigen, braunen Ablagerungen zu tun, die sich nur schwer entfernen lassen. Eine Grundreinigung muss also her. Dafür müssen Sie jedoch nicht mühsam schrubben. Mit den richtigen Hausmitteln reinigt sich die Spüle wie von selbst.

1. Edelstahl-Spüle reinigen – mit Backpulver und Spülmaschinentabs

Edelstahl-Spühlen müssen nie wieder geschrubbt werden, wenn Sie regelmäßig einen Spülmaschinentab darin auflösen. © AndreyPopov/Imago

Kalkflecken in Edelstahl-Spülen entfernen Sie laut Ökotest am besten mit Hausmitteln wie Backpulver oder Natron: Einfach das weiße Pulver mit etwas Wasser zu einer zähen Paste verrühren und kreisend auftragen. Nach einer Einwirkzeit von etwa einer Stunde mit Wasser abspülen – fertig.

Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen lassen Sie abends etwas Wasser ins Spülbecken und lösen einen Spülmaschinentab darin auf. Das Ganze über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen sollten sämtliche braunen Ablagerungen verschwunden sein. Spülmaschinentabs gelten ohnehin als echtes Wundermittel im Haushalt, denn Sie reinigen nicht nur Geschirr, sondern auch Kleidung, Toiletten oder Waschmaschinen mühelos.

2. Spüle aus Keramik reinigen mit Spülmittel

Küchenspülen aus Keramik sind relativ unempfindlich und lassen sich problemlos von Fett und Schmutz säubern. Auf aggressive Reinigungsmittel wie Scheuermilch oder Edelstahlschwämme sollten sie dennoch verzichten, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird und ihren Glanz behält.

Sollte sich dennoch einmal Schmutz festgesetzt haben, lassen sie einfach heißes Wasser ins Spülbecken und geben etwas Spülmittel hinzu. Dann über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag lassen sich Flecken und Ablagerungen einfach wegspülen.

3. Spüle aus Silgranit reinigen mit Waschmittel

Silgranit-Spülen gelten als besonders unempfindlich gegenüber Schmutz, da durch ihre geschlossene Oberfläche keine Flecken eindringen. Kommt es dennoch zu Verfärbungen, lassen sich diese laut Hersteller einfach mit Waschmittel beseitigen. Und so geht‘s: Verteilen Sie mithilfe eines Schwamms etwas Waschmittelpulver oder -gel im angefeuchteten Spülbecken. Anschließend mit heißem Wasser (mind. 60 °C) auffüllen, einige Stunden oder über Nacht einwirken lassen und tags darauf abspülen.

Um hartnäckigen Verschmutzungen vorzubeugen, hilft auch ein Trick, der die Spüle wochenlang strahlen lässt: Versiegeln Sie die Oberfläche Ihrer Edelstahl-Spüle einfach mit etwas Babyöl.