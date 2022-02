Spülmaschine richtig einräumen: Besteck mit dem Griff nach oben oder unten?

Von: Maria Dirschauer

Damit das Besteck im Geschirrspüler wirklich sauber wird, sollten Sie es richtig herum einräumen. Gehört der Griff nach oben oder unten?

Es ist ein altbekannter Stoff für familiären Streit: Wie räumt man die Spülmaschine richtig ein? Kennen Sie das, dass Sie eine gewisse Herangehensweise beim Einräumen haben und dann kommt Ihre Mutter oder jemand anders und räumt alles um, weil „so viel mehr reinpasst“ oder „nur so wirklich alles sauber wird“? Vor allem beim Besteck gibt es oft das Problem, dass es nicht richtig sauber wird im Geschirrspüler. Wie herum es in den Korb gehört, lesen Sie hier.

Spülmaschine einräumen: Besteck mit dem Griff nach oben oder unten?

Schon allein durch die richtige Positionierung können Sie dafür sorgen, dass Löffel, Messer und Co. im Geschirrspüler auch wirklich sauber werden. Das Besteck im Geschirrkorb sollte mit dem Griff nach unten stehen, also die schmutzigen Enden zeigen nach oben. So wird es optimal sauber und es gibt weniger Kalkflecken. Achten Sie aber darauf, sich an Messern nicht zu schneiden! Wenn Sie die Wahl im Geschirrspüler haben zwischen Besteckkorb und einer Schublade ganz oben, wo Messer, Gabeln und Co einsortiert werden müssen, wählen Sie die Besteckschublade. Dort wird Besteck schonender gespült und besser getrocknet, da sich das Besteck nicht berührt.

Geschirr händisch vorspülen oder nicht? Spülen Sie Geschirr unter fließendem Wasser ab, bevor Sie es in die Spülmaschine räumen? Das ist bei modernen Maschinen nicht nötig, sondern verbraucht unnötig Wasser und Energie. Nur größere Speisereste sollten Sie entfernen, damit diese nicht im Maschinensieb hängen bleiben und unangenehme Gerüche verursachen. Was Sie gegen üblen Geruch in der Spülmaschine machen können, lesen Sie hier. Außerdem wird das Vorspülen bei Kräutern und Spinat empfohlen, da die sich sonst während des Spülvorgangs auf anderes Geschirr übertragen können.

Weitere Fehler: Dieses Geschirr sollten Sie gar nicht in der Spülmaschine reinigen

Einige Geschirrteile sollten Sie nicht in der Spülmaschine reinigen, da sie sonst beschädigt werden können und an Langlebigkeit verlieren. Zu den empfindlichen Geschirrsorten, die Sie lieber per Hand spülen sollten, gehören:

Tassen und Gläser mit handgemalten Motiven

Holzutensilien wie Löffel und Schneidebretter: sie können durch das heiße Wasser verformt werden

beschichtete Pfanne: Reinigungsmittel können die Beschichtung beschädigen

auch Materialien wie Messing, Kupfer, Ton, Gusseisen und Zinn können durch die Spülmaschine anlaufen

scharfe Messer, sie werden sonst schnell stumpf

geleimte Bretter: sie können auseinanderfallen

Backbleche, die zu groß sind und die Spülarme blockieren können

Beachten Sie am besten immer die Herstellerangaben, ob das Reinigen im Geschirrspüler empfohlen wird oder nicht. (mad)