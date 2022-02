Gläser haben keinen Platz im oberen Korb? Dieser Trick verhilft zu mehr Stauraum in der Spülmaschine

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Viele wissen gar nicht von einer bestimmten Funktion der Spülmaschine. © Imago

Die Spülmaschine ist ein praktisches Haushaltsgerät, mit dem sich das lästige Abspülen vermeiden lässt. Aber was, wenn Gläster mit langem Stiel keinen Platz haben?

Nicht alle Spülmaschinen haben genug Stauraum, um Geschirr aller Formen und Größen unterzubringen. Vor allem im oberen Fach kann es schnell mal eng werden, wenn zum Beispiel Weingläser verstaut werden sollen. Der lange Stiel findet keinen Platz in der Maschine, gleichzeitig ist es nur wenig sinnvoll, die Gläser liegend in den Korb zu legen. Stattdessen bleibt oft nichts anderes übrig, als das Geschirr doch von Hand zu waschen.

Spülmaschine richtig einräumen: Das sollten Sie beachten, damit Geschirr blitzblank wird.

Spülmaschinen-Trick: So schaffen Sie ganz leicht mehr Stauraum für Geschirr

Falls Sie auch schon mal mit dieser Situation konfrontiert waren, dann dürfte Ihnen dieser Hinweis weiterhelfen. Viele wissen nämlich gar nicht, dass sich der obere Korb der Spülmaschine meistens mit einem einzigen Handgriff verstellen lässt. Der entsprechende Schalter dafür befindet sich in der Regel auf beiden Schienen, die sich an den Außenseiten des Korbes befinden und auf denen dieser hin und her geschoben wird. Der Schalter muss entweder eingedrückt oder gezogen werden, dann sinkt der Korb ein Stück tiefer. Werfen Sie am besten einen Blick in die Bedienungsanleitung, um genau zu überprüfen, wie es bei Ihrem Modell funktioniert. Und schon müssen Sie sich in Zukunft keine Sorgen mehr machen, dass Weingläser oder überproportionales Geschirr im Korb keinen Platz mehr findet.

Auch interessant: Diese Fehler beim Einräumen der Spülmaschine machen auch Sie.

Dass viele gar nicht von dieser Funktion der Spülmaschine wissen, zeigte vor einigen Jahren schon das Beispiel eines Mannes, der per Zufall den Schalter an seinem Korb entdeckte und seine Weisheit später auf Twitter teilte. Nutzer beschrieben seine Entdeckung gar als „lebensverändernd“ und von dem Sender BBC wurde er als „Mr. Dishwasher Man“ betitelt. (fk)

Lesen Sie auch: Spülmaschine nach Programm-Ende sofort öffnen oder lieber nicht – was ist richtig?