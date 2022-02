Staudenbeet anlegen: Das gilt es dabei zu beachten

Staudenbeete können recht ausladend werden (Symbolbild). © blickwinkel/Imago

Staudenbeete sind schön, doch wie legt man sie überhaupt an? Damit im Sommer lange etwas blüht, sollten die Beete rechtzeitig geplant und bepflanzt werden.

Hamburg – Staudenbeete sind idealerweise Beete mit höheren und niedrigeren Pflanzen, die gestaffelt oder in einer hübschen Form angepflanzt sind und lange Zeit blühen. Sie sind nicht nur pflegeleicht, sondern helfen auch Insekten, wenn heimische Stauden genutzt werden. Wer dieses Jahr ein Staudenbeet möchte, kann sich schon früh Gedanken um Standort und Pflanzen machen.

Wie Sie ein Staudenbeet planen und welche Pflanzen wo hinkommen, erklärt 24garten.de*.

So ein Staudenbeet sieht toll aus und trotzt der Witterung, vorausgesetzt Sie legen es richtig an und nutzen passende Pflanzen. Wer sich für mehrjährige Pflanzen entscheidet, hat abgesehen von grundlegenden Pflegemaßnahmen nicht jedes Jahr das Säen oder Pflanzen vor sich. Manche Pflanzen neigen zur Selbstaussaat oder zum Verwildern. Die eigenen Vorstellungen sollten daher so klar wie möglich festgehalten und bestenfalls mit Fachleuten besprochen werden, sei es nur bei der Beratung zu den Pflanzen. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.