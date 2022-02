Stoffsofa reinigen mit dem Staubsauger

Von: Janine Napirca

Teilen

Grobe Verschmutzungen des Stoffsofas wie Krümel, Staub und Haare können Sie einfach mit dem Staubsauger wegsaugen. © Imago

Ein Stoffsofa ist äußerst bequem, aber ein wenig knifflig in der Reinigung – mit diesen Hausmitteln klappt es.

Ein nicht unerheblicher Teil des Lebens findet wohl in den meisten Wohnzimmern auf dem Sofa statt: Gemütliches Beisammensitzen mit Freunden oder der Familie, Kuscheln mit dem Partner oder den Kindern oder gemeinsam einen spannenden Film anschauen. Aber mit der Zeit bleibt das geliebte Sofa nicht mehr so sauber und schön, wie es anfangs war. Umso wichtiger, dass Sie Ihre Couch regelmäßig pflegen. Wie Sie grobe Verschmutzungen Ihres Stoffsofas am besten mit dem Staubsauger reinigen können, lesen Sie hier.

Lesen Sie auch: So sagen Sie lästigen Flecken auf Kunstleder den Kampf an.*

Reinigung des Stoffsofas: schnelles Handeln ist das A und O

Schnell ist ein kleines Missgeschick passiert und der Saft, die Cola oder das Glas Rotwein landen auf dem Polsterbezug des Stoffsofas. Verfallen Sie nicht in Panik, aber handeln Sie schnell. Solange die Flecken auf dem Stoffsofa klein und noch nicht tief eingezogen sind, können Sie sie mit lauwarmem, destilliertem Wasser und einem Mikrofasertuch wegwischen. Aber rubbeln Sie nicht zu stark und tupfen Sie von außen nach innen, um den Fleck nicht zu vergrößern. Bei einer größeren Menge Flüssigkeit kann es helfen, vorab ein saugstarkes Papiertuch auf den Fleck zu legen.

Auch interessant: Wann beginnt man mit dem Frühjahrsputz?

So reinigen Sie Ihr Stoffsofa mit dem Staubsauger

Mindestens einmal die Woche sollten Sie Ihr Stoffsofa von Krümeln, Staub und Ähnlichem befreien. Dazu eignet sich der Staubsauger hervorragend. Stellen Sie ihn jedoch auf der niedrigsten Stufe ein, und saugen Sie vorsichtig, um den Polsterbezug Ihres Stoffsofas nicht zu stark zu beanspruchen.

Tipp für Haustierbesitzer: Haben Sie Haustiere zu Hause, deren Tierhaare sich hartnäckig auf dem Stoffsofa abgelegt haben? Häufig lassen diese sich nicht einfach mit dem Staubsauger absaugen. Greifen Sie daher zu einem Gummihandschuh oder einem Nylonstrumpf, streifen Sie sich diesen über die Hand und streichen Sie über das Stoffsofa. Die Tierhaare werden angezogen und können so vollständig entfernt werden.

(jn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.