Acht Sträucher und Gehölze, die Sie im Juni zurückschneiden sollten

Von: Ines Alms

Teilen

Im Frühsommer ist der richtige Zeitpunkt für einen Pflegeschnitt von bestimmten Sträuchern und Gehölzen. Was es bringt und was Sie dabei beachten sollten.

Große Rückschnittmaßnahmen von Hecken sind im Garten im Sommer aus Naturschutzgründen verboten. Erlaubt und sinnvoll sind aber Form- und Pflegeschnitte, das heißt das maßvolle Zurechtstutzen von Sträuchern und Gehölzen. Dies ist sogar wichtig, um Krankheiten vorzubeugen und gegebenenfalls für eine gute Entwicklung von Früchten zu sorgen. Bei den folgenden Gewächsen sollten Sie ab Juni Säge oder Schere zücken.

Von Buchsbaum bis Weigelie: Acht Gewächse mögen den Sommerschnitt

Um die Wachstumsfreude der Weigelie zu erhalten, ist ein pflegender Sommerschnitt sinnvoll. © imagebroker/Imago

Nicht nur viele Blumen belohnen einen Rückschnitt im Laufe des Frühsommers mit einem kräftigen Wachstumsschub. Auch verholzte Gewächse werden vitaler und man verhindert ihr Verkahlen. Im Juni fällt der Schnitt-Startschuss für Frühblüher und Obstbäume. Der Sommer lässt die durch den Schnitt entstandenen Wunden gut abheilen. Zum Pflegeschnitt gehört das Entfernen von verblühten Blüten und abgestorbenen sowie beschädigten Teilen. Kraftlose und dünne Zweige kann man ebenfalls entfernen.

Nach der Blüte mögen es vor allem großblütige Pflanzen wie Flieder oder Holunder, wenn man die vertrockneten Blütenrispen entfernt. Öfter blühende Rosen oder Sommerflieder werden sogar zu einer zweiten Blüte verlockt. Nur wenn man keine neuen Triebe fördern möchte, sollte man erst ab Mitte August schneiden.

Für diese acht Sträucher und Gehölze ist ein Rückschnitt im Frühsommer unmittelbar nach der Blüte sinnvoll:

Buchsbaum

Rosen

Flieder

Forsythien

Holunder

Gefüllter Schneeball

Deutzie

Weigelie

Noch mehr spannende Gartenthemen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Auch Obstbäume werden gerne ausgedünnt

Bei Obstbäumen wie dem Apfelbaum ist es vor allem sinnvoll, unerwünschte Wassertriebe zu entfernen. Das Beschneiden der Bäume im Sommer ist erlaubt, solange es nur der Pflege dient und man die Pflanze nicht bodennah absägt.

Zehn Fehler, die Ihren Garten ruinieren können Fotostrecke ansehen

Um die Pflanzen zurückzuschneiden, sollten Sie einen bewölkten, warmen Tag wählen, an dem es jedoch nicht zu heiß ist. Ein guter Zeitpunkt liegt rund um den Johannistag am 24. Juni, an dem schon viele Sträucher die sogenannten Johannistriebe zeigen. Der Schnitt sollte immer mit einer sauberen Schere oder Säge und sehr glatt erfolgen, sodass keine Krankheitserreger in die Schnittwunde kommen.