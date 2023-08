Bis zu 1.000 Euro Bußgeld: Sonnenbräunen auf dem Balkon kann teuer werden

Von: Anna Heyers

Wer keine Lust auf einen FKK-Bereich oder die Sonnenbank hat, legt sich für eine nahtlose Bräune auf den eigenen Balkon. Das kann jedoch teuer werden.

Im Sommer möchten viele Menschen nicht auf das Sonnenbaden ohne Kleidung verzichten. Die Möglichkeiten hat man zum Beispiel an einem textilfreien Strand- oder Seeabschnitt – oder eben zu Hause. Allerdings kann es zu Problemen führen, wenn man sich auf dem eigenen Balkon oder im heimischen Garten hüllenlos zeigt. Warum? Nicht alle Nachbarn empfinden diese Art der Freizügigkeit als angemessen. Zudem gibt es generell gerade auf dem Balkon einige verbotene Aktivitäten.

Grundsätzlich erlaubt: unbekleidet Sonnenbaden im Garten und auf dem Balkon

Der Deutsche Mieterbund (DMB) sagt, dass …

… Mieter ihren Balkon oder Garten grundsätzlich nach Belieben nutzen dürfen, einschließlich unbekleidetem Sonnenbaden.

… Rücksichtnahme auf Anwohner jedoch erforderlich ist.

… Vermieter Einfluss nehmen können.

Bußgeld im vierstelligen Bereich: wenn Sonnenbaden zur Ordnungswidrigkeit wird

Laut Mein schöner Garten droht dann ein Bußgeld „nach § 118 Ordnungswidrigkeitengesetz wegen Belästigung der Allgemeinheit“, wenn beispielsweise die Wohnung im Erdgeschoss, Balkon, Terrasse oder das Grundstück einsehbar sind.

Unbekleidetes Sonnenbaden auf Balkon, Terrasse oder am Pool ist in der Regel erlaubt

Bei Belästigung anderer kann eine Ordnungswidrigkeit vorliegen, die mit bis zu 1.000 Euro Bußgeld geahndet wird

Saftige Strafen können auch beim Grillen drohen

Hüllenloses Sonnen: Wann ist eine Kündigung durch den Vermieter möglich?

Vermieter haben mitunter durchaus Mitspracherecht in Sachen Balkon und Gestaltung. So können sie zum Beispiel auch erlauben – oder verbieten –, dass Balkonkästen am Geländer angebracht werden. Beim Bräunen auf dem Balkon gibt es aber Grenzen:

Vermieter müssen in der Regel das unbekleidete Sonnenbaden auf Balkon oder im Garten dulden.

Ausnahme: Mehrfamilienhaus-Bewohner nutzen Balkon für private Intimität – Abmahnung wegen „Störung des Hausfriedens“ möglich.

Aufpassen sollten Mieter außerdem beim Gießen der Blumen oder einer Raucherpause auf dem Balkon – beides kann schnell zum Nachbarschaftsstreit führen.

