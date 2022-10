Heizung fällt aus? Besser frühzeitig Vorrat für Kaminofen sichern

Von: Jasmin Farah

Die Heizung ist für viele im Herbst und Winter essenziell. Wenn sie ausfällt, ist es ein Albtraum. Um dem vorzubeugen, gibt es Alternativen.

Seit der Erfindung des Stroms hat sich der Mensch immer mehr davon abhängig gemacht. Fällt er aus, tappen wir im Dunkeln und sind oftmals schnell überfordert. Schließlich ist dann das tägliche Leben eingeschränkt. Die Kaffeemaschine geht nicht mehr an, das Telefon ist tot und der Computer streikt. Besonders heikel wird es, wenn auch noch an nasskalten Tagen die Heizung nicht mehr anspringen will.

Zwar werden Stromausfälle heutzutage schnell behoben, dennoch kann es einige Stunden dauern, bis wieder alles funktioniert. In Notsituationen sind es auch schon mal Tage, bis es wieder elektrische Energie gibt, etwa, wenn Stromleitungen bei einem Unwetter oder starken Schneefällen zerstört worden sind. Für diese Fälle gibt das Bundesamt für Strahlenschutz und Katastrophenhilfe (BBK) umfängliche Tipps auf seiner Webseite.

Bei wem die Heizung ausfällt, der sollte sich am besten warm anziehen und sich nur in einem Raum aufhalten. © Antonio Guillen Fernández/Imago

Dort werden auch Alternativen aufgezeigt, wenn es tatsächlich zu einem Stromausfall kommen sollte. Wer zum Beispiel in seinen eigenen vier Wänden heizen will, weil ihm kalt ist, kann einfach stattdessen seinen Kamin oder Ofen anzünden – sofern er einen besitzt. Ansonsten können Sie auch vorsorgen, indem Sie überprüfen, ob sich solch eine Heizquelle auch in Ihrem Zuhause anschließen lässt. Zu letzterem empfiehlt es sich, stets sich von Fachleuten beraten zu lassen, was möglich ist und wie viel die einzelnen Angebote kosten.

Was tun, wenn die Heizung ausfällt – Ofen und Kerzen als Alternativen

Handelt es sich um einen klassischen Holzofen, ist es zudem ratsam, sich bereits frühzeitig mit einem Vorrat an Kohle, Briketts oder Holz einzudecken. Andernfalls haben Sie zwar eine alternative Heizquelle, aber nichts, womit Sie sie in Betrieb nehmen können. Zudem weist das BBK darauf hin, dass Sie ausreichend Sicherheitsvorkehrungen treffen, ansonsten kann es böse ausgehen. Demnach ist es wichtig, darauf zu achten, ob „zum Beispiel eine Sauerstoffmangel- und Zündsicherung bei dem Gerät“ vorliegt. Und weiter: „Die Installation eines sogenannten CO-Warnmelders erhöht Ihre Sicherheit.“

Wer allerdings nur ein paar Stunden Stromausfall überbrücken muss, dem reichen bereits warme Kleidung und ein paar Decken aus, um die Heizung für eine gewisse Zeit zu ersetzen. Am besten begeben Sie sich derweil in einen Raum und halten Sie die Türen geschlossen. Dadurch kann keine Wärme entweichen. Statt Licht aus der Steckdose können Sie auf Kerzen umsteigen. Wenn Sie das allerdings tun, sollten Sie darauf achten, regelmäßig kurz zu lüften. Schließlich sei es wichtig, dass die Luft regelmäßig zirkuliert und neuer Sauerstoff ins Zimmer gelangt, meint das BKK.