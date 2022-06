Stunde der Gartenvögel 2022: Der Haussperling ist der häufigste Vogel

Der Haussperling liegt bei der Vogelzählung in Deutschland auf dem ersten Platz. (Symbolbild) © Fotonatur/NABU

Der Naturschutzbund gibt die Ergebnisse der Vogelzählung bekannt: Der Haussperling wurde am häufigsten gesichtet, die Zahl der Nachtigallen hat sich verdoppelt.

Berlin – Der Haussperling zwitschert oft in den Büschen mit einer großen Anzahl seiner Artgenossen um die Wette. Die Ergebnisse der Vogelzählung, zu der der Naturschutzbund („NABU“) im Mai aufgerufen hatte, spiegelt das auch wider: Der Hausspatz liegt in Deutschland zum wiederholten Mal auf Platz Eins. Überraschenderweise wurden dieses Jahr außerdem mehr als doppelt so viele Nachtigallen wie im Jahr 2021 gezählt.

nsgesamt haben in Deutschland bei der „Stunde der Gartenvögel“ fast 67.000 Menschen an der Zählung teilgenommen und fast 1,5 Millionen Vögel aus mehr als 44.000 Gärten und Parks gemeldet. Sieger der Zahlen und vielleicht auch der Herzen ist der Haussperling, nicht zu verwechseln mit dem Feldsperling.