Tausend Experten für die eigenen vier Wände

Von der kleinen Manufaktur bis zum handwerklichen Großunternehmen – auf der Internationalen Handwerksmesse zeigt das Handwerk sein ganzes Können.

Die Messe findet von Mittwoch bis Sonntag, 13. bis 17. März, auf dem Messegelände München statt.

Tausend Experten für das Erfüllen individueller Wünsche und das Umsetzen von großen und kleinen Plänen: Rund 1.000 Aussteller zeigen in sieben Hallen ihre Trends und Innovationen, in den Bereichen Bauen und Modernisieren, Einrichten, stilvolles Design und Nachhaltigkeit. Besucher können sich informieren, beraten lassen, Anbieter vergleichen und natürlich einkaufen, alles an einem Ort, auf einer Messe.

Live-Baustelle auf der Messe: Das Haus

Highlight, für alle, die bauen und modernisieren, ist die Live-Baustelle in Halle C3. In nur fünf Tagen entsteht dort ein komplettes Haus und die Besucher können hautnah dabei sein. Sie erleben, wie unterschiedliche Gewerke zusammenarbeiten, welche Möglichkeiten es gibt und was es beim Hausbau zu beachten gilt. Handwerker und Architekten stehen für Fragen zur Verfügung, Interessierte können die Arbeiten von einem Aussichtsturm beobachten und an geführten Rundgängen über die Baustelle teilnehmen. Im dazugehörigen Forum gibt es Vorträge und Expertentipps rund um Bauen, Modernisieren und Finanzierung.

Grün und nachhaltig: Themenbereich Green Campus

Um Nachhaltigkeit dreht sich alles auf dem neuen "Green Campus" in Halle B2. Pop-up-Stores, in denen es "grüne" Produkte zu kaufen gibt, ein Future Shop mit vielversprechenden Innovationen sowie ein hochkarätig besetztes Forum sorgen dort für ein nachhaltiges Erlebnis. Am Mittwoch wird erstmals auf der IHM der "Green Product Award" verliehen, mit dem seit 2013 jährlich besondere innovative und nachhaltige Produkte und Services ausgezeichnet werden. Einen Blick voraus gewährt die Ausstellung "Lebenswelten der Zukunft" (Eingang West), wo wegweisende Ideen und Produkte gezeigt werden, von der "intelligenten" Straßenlaterne bis zur Tasse aus recyceltem Kaffeesatz. Bunt geht es bei "YoungGeneration" und "AutoBerufeAktuell" (Halle C2) zu, wo Jugendliche über 40 Handwerksberufe ausprobieren können.

Schönes und exklusives bietet die "Handwerk & Design" in Halle B1, wo Gestalter, Designer und Kreative außergewöhnlichen Schmuck, maßgefertigte Mode und Accessoires präsentieren. Die "Handwerk & Design"-Bühne bietet dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm von täglichen Modenschauen bis zur Wahl von Miss und Mister Handwerk. Zudem finden sich dort renommierte Sonderschauen wie die EXEMPLA, wo Handwerker ihr Können in eigens auf der Messe errichteten Werkstätten zeigen.

Informationen zum Messebesuch

Die Internationale Handwerksmesse und die parallel stattfindende Garten München sind vom 13. bis 17. März täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.ihm.de.

