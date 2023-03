Toilette wird nicht mehr sauber? Cola soll wahre Wunder wirken

Von: Andrea Stettner

Cola statt Toilettenreiniger? Erfahren Sie, wie Sie mit diesem ungewöhnlichen Hausmittel Ihre Toilette sauber bekommen - ganz ohne Chemie.

Cola ist ein beliebtes Erfrischungsgetränk, aber wussten Sie auch, dass es ein effektives Hausmittel zur Toilettenreinigung ist? Sie benötigen dadurch keine chemischen Toilettenreiniger, welche die Umwelt belasten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit Cola Ihr Klo wieder zum Glänzen bringen.

Die Toilette lässt sich mit Hausmitteln wie Cola blitzblank reinigen. © Joko/Imago

Warum reinigt Cola die Toilette?

Cola enthält Phosphorsäure, welche im Getränk als Konservierungs- und Säuerungsmittel eingesetzt wird und für den typischen Cola-Geschmack sorgt. In der Toilette wirkt die Säure gegen hartnäckige Kalk-, Urinstein- und Schmutzablagerungen. Cola kann aber generell als vielseitiges Reinigungsmittel im Haushalt eingesetzt werden, etwa als natürlicher Abflussreiniger oder um den Grillrost zu reinigen.

Welche Cola-Sorte sollte ich verwenden?

Am besten verwenden Sie normale, zuckerhaltige Cola zur Reinigung der Toilette. Die Süßungsmittel in den Light-Varianten sind in den Klärwerken nur schwer aus dem Wasser zu filtern.

So reinigen Sie die Toilette mit Cola und Backpulver:

Verwenden Sie am besten Handschuhe, um Ihre Hände vor Cola und Schmutz zu schützen. Dann kann es losgehen:

Mischen Sie eine Flasche Cola (0,5 Liter) mit zwei Päckchen Backpulver. Verteilen Sie die Cola-Backpulver-Mischung direkt in die Toilette. Lassen Sie die Cola für mindestens eine Stunde einwirken, am besten über Nacht. Anschließend das WC mit einer Toilettenbürste schrubben, um hartnäckige Flecken und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie eine alte Zahnbürste oder einen Schwamm, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen. Spülen Sie die Toilette mehrmals, um die Cola und den Schmutz wegzuwaschen.

Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls mehrmals, wenn die Toilette sehr schmutzig ist.

Toilette regelmäßig reinigen – schützt vor hartnäckigen Ablagerungen

Cola ist eine schnelle und einfache Methode zur Toilettenreinigung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es kein Ersatz für regelmäßige Toilettenreinigung mit einem herkömmlichen Toilettenreiniger ist. Die Cola-Reinigungsmethode kann jedoch nützlich sein, um hartnäckige Flecken und Ablagerungen zu entfernen und Ihre Toilette in Notfällen sauber zu halten. Ihr Klodeckel ist gelb verfärbt? Dagegen helfen ebenfalls günstige Hausmittel.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Andrea Stettner sorgfältig überprüft.