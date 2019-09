Toilette reinigen: Dieses Haushaltsmittel entfernt im Nu Urinstein und Kalk

Was für ein Quatsch. Welchen Vorteil bieten Geschirrspültabs gegenüber Toilettentabs in der Toilette? Keinen! Toilettentabs sind sauer und wirken gegen Kalk und Urinstein. Geschirrspültabs sind basisch um (Speise)Fett besser zu lösen. Der richtige Tab für den bestimmten Zweck hilft am besten und nicht die Dinge vertauschen. Irreführender Artikel.