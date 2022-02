Tomaten im selben Beet anbauen: So klappt es jedes Jahr

Von: Mattias Nemeth

Tomaten möchte man in der Regel immer am selben Ort anbauen, doch dabei müssen einige Punkte beachtet werden, denn in der Regel muss man eine Fruchtfolge einhalten.

München – Wer Gemüse anbaut, der sollte auch genau darauf achten, wann was angebaut wird. Denn beachtet man dies nicht, kann es zu vermehrten Krankheiten oder einer Auslaugung des Bodens. Aber Tomaten kann man oft nicht versetzen, weshalb man die Tomaten jedes Jahr im selben Beet anbauen sollte, doch geht das? 24garten.de klärt auf*.

Tomaten werden mit wenigen Ausnahmen eher in Gewächshäusern oder Tomatenhäusern angebaut. Diese sind in der Regel fest an Ort und Stelle gebaut und können deshalb auch nicht versetzt werden. Die Ausnahme sind hier die Folientunnel. Diese können nämlich oft mit wenigen Handgriffen – zumindest die kleineren – versetzt werden. Allerdings ist die Fruchtfolge ist für den Boden sehr wichtig. Baut man nämlich jedes Jahr die gleichen Gemüsearten an, können sich im Boden Krankheiten anreichern, die diesem Gemüse schaden. Außerdem kann der Boden sich nicht richtig erholen.

Hat man ein Gewächshaus, dann möchte man darin auch jedes Jahr Tomaten anbauen. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Etwas anders sieht es allerdings bei Tomaten aus. Diese können unter den richtigen Bedingungen auch am gleichen Ort angebaut werden. Warum dies notwendig ist und wie das vermieden wird, zeigt die erfahrene Gärterin Marie Dietrich auf ihrem Youtube-Kanal Wurzelwerk. Sie macht dies schon lange Zeit und hat einiges ausprobiert.

Zum Glück ist das jährliche Umpflanzen auch nicht notwendig. Dazu nutzt man ein paar einfache Tricks:

Zwischenpflanzung: Nach den Tomaten kann Wintergemüse angebaut werden. Knoblauch eignet sich hier zum Beispiel, dieser kann geerntet werden, wenn die Tomaten wieder eingepflanzt werden.

Gründüngung: Auch eine Art Zwischenpflanzung, allerdings mit speziellen Pflanzen, die dem Boden guttun. Für Tomaten sind Inkarnatklee und Winterwicke zu empfehlen.

Nährstoffbeigabe: Nach dem Winter die Erde mit Kompost und/oder Wurmhumus untermischen, um so die verbrauchten Nährstoffe dem Boden wieder zurückzugeben und den Tomaten einen guten Start zu ermöglichen.

Effektive Mikroorganismen: Gießt man den Boden zwischen den Tomatensaisons immer wieder mit effektiven Mikroorganismen, dann kann dies zu einer schnelleren Regeneration des Bodens führen.

Tomaten im selben Beet anbauen: Dann funktioniert es nicht

Leider gibt es auch Ausnahmen, bei denen man um ein umsetzten oder ein Erdaustausch nicht herumkommt. Nämlich, wenn die Tomaten bestimmte Krankheiten hatten*. Bei folgenden Krankheiten sollte man die Tomaten nicht direkt wieder dort anpflanzen:

Die Pilzkrankheit Verticillium-Welke tritt vor allem in Gewächshäusern auf. Sie lässt die Tomaten welken und überwintert leider im Garten.

Die pflanzenparasitäre Wurzelknotennematode, überwintert in Pflanzenresten oder im Boden als Ei.

Die Bakterienwelke Tomatenwelke sorgt für weiße Flecken mit einem braunen Zentrum an den Früchten und auch die Stängel können sich verfärben.

Die Braun- und Krautfäule ist kein zwingender Grund, um die Erde auszutauschen, diese kann nur auf lebenden Organismen überleben. Vorbeugend und im Frühstadium der Braunfäule lohnt es sich jetzt noch, die Tomatenpflanzen mit einer 10-prozentigen Magermilch-Lösung zu spritzen, wie kraut&rüben berichtet. Außerdem kann man die gebrauchte Erde mit frischer Komposterde bedecken. Beachtet man diese Punkte, dann kann die neue Tomatensaison bald beginnen.