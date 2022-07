Tomaten düngen: Hefe und Zucker lassen sie üppig wachsen

Pilz-Power aus der Küche

Abgelaufene Hefe sollte man nicht wegwerfen, Zucker hat jeder daheim. Beide Hausmittel sind einfache Dünger für Starkzehrer wie Tomaten und Rosen.

München – Eierschalen, Bananenschalen, Kaffeesatz – die Liste der natürlichen Hausmittel, die im Garten ihren großen Dünge-Auftritt haben, ist noch länger. Große Favoriten sind Hefe und Zucker – jeder für sich enthält viele pflanzenfördernde Mikronährstoffe. In der Kombination sind sie ein Dream-Team für die Düngung von starkzehrenden Pflanzen wie Tomaten und anderen Gemüsesorten, aber auch Kübel- und Zimmerpflanzen. Der Hefe-Dünger ist leicht selbst herzustellen.

Wie man den Hefe-Zucker-Dünger herstellt, weiß 24garten.de.

Bei Backhefe und Zucker handelt es sich nicht um direkte Dünger, die Pflanzen durch ihren so hohen Gehalt an Mineralstoffen wie Stickstoff oder Kalium zum Wachsen und Blühen anregen, sondern sie düngen indirekt. Das bedeutet, die Organismen im Boden werden so gut genährt, dass sie durch ihre vermehrte Aktivität Tomaten und andere Gemüsepflanzen stärken.