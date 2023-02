Supermarkttomaten schmecken lasch? Simpler Salztipp sorgt direkt für mehr Aroma

Von: Joana Lück

Tomaten aus dem Gewächshaus schmecken meist fad und sind mehlig. Doch mit einem Kniff kann man selbst Supermarkttomaten im Winter in Aromabomben verwandeln.

Wer auch im Winter auf den Genuss frischer Tomaten nicht verzichten möchte, der kommt an Supermarkttomaten nicht vorbei. Doch insbesondere Fleisch- oder Strauchtomaten fehlt es im Winter oft an Aroma. Mit diesem Trick eines YouTubers können Sie nachhelfen.

Supermarktomaten schmecken nach nichts? Der Salz-Trick rettet sie

Aus Gewächshäusern stammende Tomaten haben oft nur wenig Aroma. © Ramon Lopez/Imago

Ob aufgeschnitten auf dem Brot, im Salat oder der Pastasauce – Tomaten sind das beliebteste Gemüse und ganzjährig im Supermarkt zu finden. Manchmal sieht man es den Sorten im Winter schon an: Anstatt in sattem Rot, vegetieren sie eher in einem Dunkelrosa bis Hellrot vor sich hin; kein Wunder, denn richtige Sonne haben nur die wenigsten von ihnen gesehen. Zu Hause bestätigt sich dann der Verdacht, wenn die Frucht mehlig und wässrig anstatt süß und aromatisch schmeckt. Wie der YouTube-Channel SelfBio erklärt, sollten Sie folgende Schritte anwenden, um selbst aus Supermarkttomaten Geschmacksbomben zu erhalten:

Schneiden Sie die Tomaten in Scheiben auf.

Salzen Sie die Tomatenscheiben und lassen Sie das Salz für etwa 15 Minuten einwirken. Das Salz entzieht dem Fruchtfleisch Wasser, ähnlich wie bei Auberginen.

Kratzen Sie das überschüssige Salz ab und genießen Sie die Tomaten. Sie sollten nun intensiver und aromatischer schmecken.

Die YouTube-Community scheint nicht ganz überzeugt von dem Trick, aber einige hat es neugierig gemacht:

„Guter Trick!“

„Das ist mir zu viel Aufwand. Ich verzichte außerhalb der Saison auf Tomaten aus dem Supermarkt und verwende lieber meine haltbar gemachten Tomaten.“

„Super interessant – werde ich ausprobieren!“

„Ich kaufe jetzt Tomaten aus dem Supermarkt nur im äußersten Notfall.“