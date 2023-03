Paketdieb überführt: Anwohner lassen clevere Falle zuschnappen – und wollen Opfern helfen

Von: Franziska Kaindl

Weil sich offenbar des Öfteren ein Dieb ihre Pakete geschnappt hat, haben Anwohner einen Trick angewandt, um dem üblen Treiben ein Ende zu setzen.

Sie warten geduldig auf Ihr Paket, erhalten die Nachricht, dass es vor der Haustür abgelegt wurde und dann das: Weit und breit ist keine Box zu sehen. Es folgt die Schlussfolgerung, dass es wohl jemand gestohlen haben muss. Aber was kann man in solch einer Situation tun? Wenn es erst einmal weg ist, gibt es kaum Möglichkeiten, es zurückzubekommen. Eine kreative Lösung haben aber offenbar die Autoren eines Wohnaushangs gefunden, der aktuell auf der Plattform Reddit diskutiert wird. Um den Langfinger zu erwischen, haben sie diesem nämlich eine Falle gestellt.

„Auf frischer Tat ertappt“: Anwohner schnappen Paketdieb

„Liebe Nachbarschaft, wir benötigen eure dringende Mithilfe!“, heißt es auf einem Zettel, der scheinbar in einem Wohnhaus aufgehängt worden ist. Ein Foto davon hat der Nutzer u/BlueMonroe geteilt. Darin schildern die Autoren, deren Pakete offenbar schon mehrmals abhandengekommen sind, wie sie dem dreisten Dieb auf die Spur gekommen sind: „Wir haben heute (Do, 02.02.2023) ein Paket mit GPS-Tracker auf die Briefkästen gelegt und die Falle hat zugeschnappt: Es wurde geklaut und der Dieb sozusagen auf frischer Tat von der Polizei ertappt. Nun benötigen wir schnellstmöglich von allen im Haus, die in den letzten Monaten von Paketdiebstählen betroffen waren, das Datum der Diebstähle, sowie eine Beschreibung des Inhaltes bzw. Wertes der Pakete.“

„Super Aktion“, meint ein Reddit-Nutzer unter dem Beitrag. „Ihr lacht darüber, aber wenn euch jemand dauernd das Paket abzieht, dann ist so ein Nachbar Gold wert.“ Auch auf Twitter wurde der Aushang von dem Betreiber des Accounts „Anwaltsgelaber“ geteilt. Ein Nutzer berichtet darunter von einer anderen kreativen Methode, Paketdiebe zu überführen: „Mein Sohn hatte zum gleichen Zweck ein Paket mit Bastelglitzer präpariert und konnte die Spur des Glitzers im Haus bis zur Wohnung des Diebs verfolgen. Die Polizei freute sich sehr – die für die Asservatenkammer zuständige Person wohl etwas weniger.“

Immer wieder werden Pakete nicht direkt an den Empfänger übergeben – und verschwinden dann. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Was ist zu tun, wenn ein Paket geklaut wurde?

Generell darf ein Paketbote Ihre Ware nicht einfach so ohne Erlaubnis vor der Tür ablegen – er muss es Ihnen oder einer anderen Person übergeben. Wenn er es trotzdem tut, so können Sie den Paketdienst haftbar machen und Schadensersatz verlangen, wie das Online-Portal Focus berichtet. Zunächst einmal sollten Sie aber über die Sendungsverfolgung online überprüfen, ob das Paket wirklich bei Ihnen abgelegt wurde. Wenn ja, dann geben Sie beim zuständigen Paketzusteller eine Verlustanzeige auf. Darauf folgt die Schadensersatzforderung, wenn das Paket weiterhin nicht auftauchen sollte.

Anders sieht es jedoch aus, wenn Sie eine Abstellgenehmigung erteilt haben. Dann haftet der Zustelldienst bei einem verschollenen Paket nicht, sofern der Bote die Sendung am vereinbarten Ort abgelegt und den Empfänger darüber informiert hat, wie die Verbraucherzentrale informiert.