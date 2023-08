Glasstrohhalme reinigen: So werden sie hygienisch sauber

Damit klappt es problemlos

Glasstrohhalme liegen im Trend. Immer mehr Menschen legen sich die nachhaltigen Trinkhalme zu. Doch wie reinigt man sie eigentlich am besten?

Seit Juli 2021 sind viele Einwegplastikprodukte in der EU verboten. Dazu gehören neben Einweg-Geschirr und To-Go-Bechern auch Strohhalme. Durch den Bann der Wegwerf-Artikel sollen Meer und Umwelt geschützt werden. Seitdem stehen Strohhalme aus Papier und Metall, aber auch Produkte aus Glas hoch im Kurs. Letztere sind meist durchsichtig und im Cocktailglas äußerst hübsch anzusehen. Im Gegensatz zu Metallstrohhalmen haben sie keinen Eigengeschmack und eignen sich sowohl für Kalt- als auch Heißgetränke. Nach der Benutzung sollten Glasstrohhalme gründlich gesäubert werden. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Mit unseren Tricks klappt die effektive Reinigung gleich viel besser.

So werden Glasstrohhalme strahlend sauber

Klar: Aus verschmutzten Strohhalmen will keiner trinken. Stellen Sie sich nur vor, Sie schlürfen einen Cocktail mit einem Trinkhalm, in dem noch Kaffeereste vom früheren Gebrauch stecken. Das sorgt für einen eigenartigen Geschmack und macht den ganzen Genuss zunichte. Am besten spülen Sie die Glasstrohhalme unmittelbar nach dem Gebrauch aus, um das Anhaften von Rückständen zu verhindern. Damit machen Sie sich selbst das Leben leichter, denn die Verschmutzungen können sehr hartnäckig sein und ankleben.

Die meisten Glasstrohhalme sind spülmaschinenfest. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie davor die Herstellerhinweise überprüfen. Dann können Sie die Trinkröhrchen einfach zum Waschen in die Maschine geben. Es bietet sich an, sie in den Besteckkasten oder in die Besteckschublade zu legen. Alternativ können Sie die Halme auf die einzelnen Zinken im Spülkorb stülpen. Auf diese Weise dringt das Wasser problemlos in das Innere des Halmes ein. Nach Ende des Spülgangs empfiehlt es sich, die Strohhalme auskühlen zu lassen. Anschließend können sie mit einem Geschirrtuch poliert werden. Diese Methode ist spielend einfach, reicht aber möglicherweise nicht aus, um größere Verschmutzungen zu entfernen. In diesen Fällen ist es besser, die Glasstrohhalme per Hand zu reinigen.

Anleitung: Glasstrohhalme mit Reinigungsbürste säubern

Eine professionelle Reinigungsbürste ist eigentlich ein Must-have, wenn man Glasstrohhalme besitzt. Damit lässt sich die Innenseite der Röhrchen problemlos sauber machen. Manchmal werden Glasstrohhalme direkt mit einer entsprechenden Bürste verkauft. Ansonsten können Sie das Produkt auch im Handel erwerben oder online bestellen.

Bevor Sie den Halmen mit der Spülbürste zu Leibe rücken, sollten Sie sie zunächst in einer Mischung aus warmem Wasser und mildem Spülmittel einweichen. Das löst erste Verunreinigungen und erleichtert die Reinigung. Nun können Sie die Reinigungsbürste in das Strohhalminnere einführen. Durch sanftes bis kräftiges Hin- und Herbewegen lösen sich auch hartnäckige Verschmutzungen. Spülen Sie den Trinkhalm anschließend mit klarem, heißem Wasser aus. Zum Trocknen stellen Sie den Strohhalm aufrecht hin, damit das Wasser im Inneren abfließen bzw. verdunsten kann. Das Äußere kann mit einem Geschirrtuch oder Küchenrolle getrocknet werden.

DIY-Hack: Eigene Reinigungsbürste basteln

Wer sich die Kosten für eine professionelle Spülbürste sparen will, kann sie auch zuhause nachbauen. Das ist tatsächlich gar nicht schwer. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Schaschlikspieß und Küchenrolle. Wickeln Sie eine dünne Schicht des Papiers um den Spieß. Diese behelfsmäßige Bürste können Sie nun leicht anfeuchten und in das Innere des Trinkhalms einführen. Passt der umwickelte Spieß nicht mehr hinein, dann haben Sie zu viel Küchenpapier verwendet. Am besten ziehen Sie das Papier auch über die Spitze des Spießes. Dadurch wird die Konstruktion stabiler.

Zum Reinigen bewegen Sie die selbstgebaute Bürste mehrere Male hin und her – fertig! Der Nachteil ist, dass sich die Konstruktion im Gegensatz zur professionellen Spülbürste nicht wiederverwenden lässt. Somit muss sie für jeden Reinigungsvorgang neu gebastelt werden. Auf Dauer kann das ganz schön lästig sein.

Wie lagert man Glasstrohhalme am besten?

Sobald die gereinigten Glasstrohhalme vollständig trocken sind, können sie in ein entsprechendes Fach zur Aufbewahrung gelegt werden. Dazu eignen sich beispielsweise ein Besteckkorb oder eine Besteckschublade. Werden die Trinkhalme seltener verwendet, können sie auch in einen geschlossenen Schrank wandern. Oder sie werden hochkant in einen Becher oder in ein Glas gestellt.

