Ihre Blumen lassen schnell die Köpfe hängen? So bleiben Tulpen in der Vase länger frisch

Von: Andrea Stettner

Ein Strauß mit Tulpen zaubert gleich richtig Frühlingsstimmung ins Haus. Mit welchen Tricks Tulpen in der Vase besonders lange frisch bleiben.

Tulpen sind im Frühjahr fast überall als Schnittblumen zu kaufen, sei es beim Gärtner Ihres Vertrauens oder im Supermarkt. Zuhause währt die Freude oft nicht lange und die Tulpen lassen schnell die Köpfe hängen. Mit ein paar Tricks haben Sie jedoch länger Freude an den schönen Liliengewächsen.

Tipp 1: Tulpen richtig anschneiden

Die Stiele von Schnittblumen sollten stets mit einem scharfen Messer unten abgeschnitten werden, bevor sie ins Wasser kommen. Zwei bis drei Zentimeter reichen. Tulpen schneidet man immer gerade an, um ein weiteres Wachstum einzudämmen, welche die Tulpen schneller verblühen lässt. Entfernen Sie dabei auch gleich die unteren Blätter.

Schnittblumen, wie etwa Tulpen, brauchen die richtige Pflege, um lange schön zu bleiben. © PantherMedia / Anna Maloverjan / Imago

Tipp 2: Tulpen nicht in die direkte Sonne

Wenn Sie lange Freude an Ihren Tulpen haben wollen, stellen Sie die Vase nie in die direkte Sonne. Wärme lässt die Frühlingsblüher schneller welken. Die Blumenexperten von blumigo.de empfehlen, die Tulpen nachts sogar extra kühl zu stellen, etwa in den Keller oder die Garage. Der Ort sollte jedoch frei von Frost und Zugluft sein.

Tipp 3: Zeitungs-Trick bei schlappen Tulpenköpfen

Ihre Tulpen sind schlapp, weil es ihnen an Wasser fehlt – etwa nach dem Transport, oder weil zu wenig Wasser in der Blumenvase ist? Dann soll der Zeitungs-Trick helfen: Wickeln Sie den Tulpenstrauß in Zeitungspapier, schneiden Sie die Stiele gerade an und stellen Sie die Tulpen so eingewickelt in frisches Wasser. Nach einer Stunde können Sie das Papier wieder entfernen.

Übrigens: Tulpen sollten Sie nie mit Narzissen in eine Blumenvase stellen, denn diese sondern einen Schleim ab, der Tulpen schneller welken lässt.