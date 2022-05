Tupperware verfärbt? Mit diesem Trick werden Ihre Plastikdosen wieder sauber

Von: Andrea Stettner

Scharfe Lebensmittel wie Tomatensoße & Co. verfärben Tupperware schnell. Ein Trick hilft jedoch, die verfärbten Plastikdosen zu retten.

Kennen Sie das auch? Eben war die Tupperschüssel noch glasklar, doch nach dem Waschgang in der Spülmaschine hat das Plastik eine rötliche Farbe angenommen. Schwamm und Spülmittel sind da oft machtlos. Also was tun? Bevor sie die praktischen Dosen gleich in den Müll werfen, sollten Sie einmal folgenden Trick versuchen.

Frischhaltedosen wie Tupperware verfärben schnell, etwa durch Tomatensoße. Bestimmte Reinigungsmittel helfen. © via www.imago-images.de

Verfärbte Tupperware reinigen: So wird sie wieder sauber

Dass sich Frischhaltedosen verfärben ist nichts ungewöhnliches. Gerade scharfe Lebensmittel wie Tomatensoße oder karotinhaltige Speisen (Karotten, Kürbis, Süßkartoffeln etc.) sorgen oft für unschöne Verfärbungen. Wenn eine herkömmliche Reinigung mit Spüli oder ein zweiter Durchlauf in der Spülmaschine nicht helfen, sollten Sie es einmal mit diesem Haushalts-Trick versuchen. Die Zutaten dafür hat fast jeder zuhause:

Streuen Sie Zucker in die Tupperdose, bis der Boden ganz bedeckt ist. Anschließend geben Sie etwas Spülmittel und einige Eiswürfel in die Platikschüssel. Füllen Sie die Frischhaltedose nun mit Sprudelwasser auf, bis das ganze Gefäß voll ist, und lassen alles etwa zehn Minuten bis eine Stunde einwirken. Zum Schluss die Dose auswaschen. Die Verfärbung sollte nun aus der Tupperware verschwunden sein. Bei Bedarf können Sie den Vorgang noch einmal widerholen.

Der eingesetzte Zucker und das Spülmittel wirken fettlösend, während die Kälte der Eiswürfel dabei hilft, den Fleck im Plastik aufzubrechen.

Weitere Hausmittel, die bei verfärbter Tupperware helfen

Alternativ können Sie auch weitere Hausmittel gegen die Verfärbungen einsetzen. So soll etwa ein Gemisch aus Backpulver und Essig helfen: Einfach den Boden der Frischhaltedose mit Backpulver bestreuen, mit Essig auffüllen und eine halbe Stunde einwirken lassen. Oder Sie legen Ihre Tupperware für einige Stunden in die Sonne: Das UV-Licht bleicht zurückgebliebene Verfärbungen aus. Letzteres soll übrigens auch bei hartnäckigen Karotten- und Grasflecken in Kleidung helfen. Gegen hartnäckige Flecken auf dem Ceranfeld soll übrigens ein Spülmaschinentab Wunder wirken. (as)