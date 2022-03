Turmfalke vertreiben: So werden Sie ihn im Garten wieder los

Turmfalken zählen nach dem Bussard zu den häufigsten Greifvögeln in Mitteleuropa. (Symbolbild) © Paul Sawer/Imago

Auch wenn Turmfalken sehr spannende Greifvögel sind, im eigenen Garten möchte man das Tier lieber nicht haben. Die Redaktion weiß, was den Vogel vertreibt

Berlin – Neben dem Mäusebussard gehört der Turmfalke in Europa zu den am meisten vorkommenden Greifvögeln. Zwar ist es sehr erfreulich, dass das Tier nicht gefährdet ist, im eignen Garten sollte sich der Vogel doch besser nicht niederlassen. Die Redaktion weiß, was den Turmfalken vertreibt.

Turmfalken sind ganzjährig zu beobachten, auch wenn sie im Winter gerne nach Italien oder Spanien ziehen. Ihr charakteristischer Rüttelflug macht sie auch für Laien eindeutig identifizierbar: Dabei schlägt seine Flügel sehr schnell, bleibt aber in der Luft „stehen“. Diese Technik ermöglicht es ihm, Mäuse oder andere Kleintiere genau ins Visier zu nehmen, damit er sich mit bis zu 60 km/h auf sie herunterstürzen kann. Laut dem „Naturschutzbund Deutschland“ („NABU“) besiedelt der Turmfalke strukturreiche Landschaften in der Nähe des Menschen. Alte Bäume, Kirchtürme oder alte Gebäude nutzt er zum Brüten. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.