Bis zu 28 Grad weniger: Unkraut reduziert Hitze, laut Wissenschaftlern

Von: Ines Alms

Unkräuter zwischen Pflastersteinen können durchaus einen Vorteil haben – sie verringern den Hitzestress in Städten, fanden Forscher in Santiago de Compostela heraus.

In Zukunft hätten Sie einen guten Grund, Unkraut in Pflaster- oder Terrassenritzen ungehindert sprießen zu lassen. Denn wie ein Stadtplaner und Botaniker im spanischen Santiago de Compostela herausgefunden haben, können Wildkräuter in den Fugen die Umgebungstemperatur um bis zu 28 Grad Celsius senken. Diese Erkenntnis könnte künftig einen Beitrag leisten, um den Hitzestress in Städten zu verringern.

„Unkräuter“ erobern die Stadt und produzieren Wohlfühlklima

Nicht jedes Kraut wirkt sich positiv auf Pflastersteine und das Klima aus, aber viele kühlen die aufgestaute Hitze in Städten. © imagebroker/Imago

Wie das Wissenschaftsmagazin Spektrum.de berichtet, machte der Stadtplaner und Architekt Ángel Panero durch Zufall bei einem Gang über den menschenleeren Platz vor der Wallfahrtskathedrale von Santiago de Compostela eine Entdeckung: Die unzähligen Kräuter, die die Pflasterritzen des sonst so stechend heißen Platzes während des Corona-Lockdowns erobert hatten, schufen auf einmal ein regelrechtes Wohlfühlklima.

Und der Stadtplaner stellte sich die Frage, ob man sich diese positive Wirkung auf das Ökosystem nicht zunutze machen könne, indem man so gezielt die Hitze in Städten verringert, deren Wasserhaushalt verbessert und natürlich die biologische Vielfalt bewahrt oder erhöht. Inspiriert davon wurden Botaniker beauftragt, die verschiedenen Arten der „Unkräuter“ auf dem Platz daraufhin zu untersuchen, ob sie die Pflastersteine schädigen oder überwiegende Vorteile mit sich bringen. Denn zwischen Moosen und beispielsweise Löwenzahn bestehen schließlich Unterschiede.

Kräuter binden Wasser und liefern Sauerstoff

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass von den 44 untersuchten Arten viele Gräser, Moose und Flechte die Steine schützen, indem ihre Wurzeln in den Fugen die Steine verbinden und so ihre Stabilität erhöhen. Die noch größere Leistung ist jedoch, dass die Pflanzen laut Spektrum.de für ein kühleres Klima sorgen – mit einer Wärmebildkamera wurden um bis zu 28 Grad Celsius weniger gemessen–, Wasser binden, Kohlendioxid speichern und Sauerstoff produzieren.

Wenn die weiteren Versuche erfolgversprechend sind, lassen sich die Erkenntnisse laut Ángel Panero auch auf andere Bauelemente der Stadt, beispielsweise Mauern, gut übertragen und in der Zukunft einen wichtigen, ökologischen Beitrag leisten.